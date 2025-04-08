Повидали многое, но не сломило никого: в Волгограде медалями Минобороны наградили 17 добровольцев СВО





8 апреля в Волгограде на площадке музея-панорамы «Сталинградская битва» в Триумфальном зале прошла церемония награждения 17 бойцов, ушедших на фронт добровольцами в первые месяцы специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», ветеранам были вручены комплекты ведомственной медали «Воин-доброволец», учреждённой в 2024 году.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника третьего управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Минобороны России Константин Запатоцкий, руководство областного военного комиссариата, а также представители ветеранских организаций, кадеты, юнармейцы, школьники, участвующие в вахте Памяти на «Посту №1», а также родственники ветеранов.

Большинство награждаемых сегодня — коренные волгоградцы или же те, чья судьба тесно переплетена с героической волгоградской землёй. Многие добровольцы не просто знакомы, но и плечом к плечу сражались в одних окопах.





Сейчас одни проходят длительную реабилитацию в медицинских учреждениях, а кого-то уже выписали домой. И эта встреча — нечастая возможность для уволенных в запас бойцов вновь увидеть своих сослуживцев, поговорить о жизни, планах на будущее и вспомнить погибших товарищей. Поэтому в этот раз в Триумфальном зале всё закипело ещё задолго до официального начала церемонии.





Через какое-то время организаторам удалось усадить ветеранов и гостей на отведённые места, а рота Почётного караула под аккомпанемент военного оркестра внесла государственный флаг России.





После небольшого вступления собравшиеся почтили память погибших на СВО бойцов минутой молчания, и началась основная часть награждения.





В списке награждённых сегодня сразу 17 ветеранов:

Борис Б.

Виталий Б.

Анатолий Г.

Владимир Г.

Берик Д.

Алексей З.

Руслан К.

Юрий К.

Сергей Л.

Михаил Н.

Максим Н.

Николай П.

Максим У.

Алексей Ц.

Алексей Ч.

Олег Д.

Евгений К.

В числе бойцов, отмеченных Министерством обороны, и волгоградец Олег Г. Мужчина, как и большинство из награждённых сегодня, ещё в 2022 году обратился в военкомат с просьбой отправить его на фронт, однако получил отказ.





- Правила есть правила. На тот момент мне сказали, что не прохожу по возрасту для заключения контракта, но я настоял, и мне предложили уйти добровольцем, - вспоминает ветеран.

Мужчина до этого посвятил значительную часть своей жизни военной службе, а когда началась спецоперация, уже находился на пенсии.

- Почему я решил вернуться? Наверное, это чувство долга. Ведь я профессиональный военный. У меня есть нужный опыт. В своё время я побывал в Дагестане, поэтому не понаслышке знаю о боевой работе. И кто же должен был помочь нашим ребятам на передовой, если не я? - задаётся вопросом Олег.

Зная, что семья его не отпустит, мужчина до последнего не говорил родным о своих планах, поставив их уже перед свершившимся фактом.

При этом волгоградец признаётся, что реальность оказалась куда более жестокой, чем это можно было представить, а на поле боя первостепенное значение приобрёл технологический фактор.

- В отличие от боёв с боевиками в Дагестане, здесь на первое место вышли технологии: дроны, средства РЭБ, связи и, конечно же, разведки. Естественно, даже нам, опытным военным, к этому нужно было адаптироваться, приспособиться, - добавил мужчина.

Оформившись добровольцем, Олег Г. вместе ещё с 44 волгоградцами был сразу переброшен на фронт, в самую гущу боёв.

- Воевали мы в Луганской области. Обороняли село Червонопоповка в составе добровольческого батальона «Барс 14». Здесь, конечно, было пекло. Вскоре получил сильное ранение в ногу. Направили в госпиталь. В результате ногу спасти не смогли.

Сейчас мужчина решил посвятить себя семье. Планирует заниматься сыном и постепенно адаптироваться к новой жизни.





Вместе с Олегом сегодня награждены были сразу четверо его сослуживцев. Среди них и Максим Н. Доброволец сам родом из Иркутской области, а с Волгоградом он породнился через жену. Ветеран принял решение отправиться на передовую вслед за сыном.

- Мы одновременно обратились в военкомат, но сын прошёл по возрасту, а меня завернули, - вспоминает мужчина. – В итоге я решил уйти добровольцем. К сожалению, попасть в одно подразделение у нас так и не вышло.

У Максима также был небольшой боевой опыт. Он многие годы проработал в полиции и участвовал в командировках на Северный Кавказ. Воевал доброволец в пехоте.

- Тогда, поначалу, пехоты больше всего и не хватало, поэтому всех добровольцев автоматом зачисляли туда. Но воевал я недолго. В районе села Червонопоповка получил серьёзное ранение, - добавил ветеран.

В результате мужчина лишился руки, а вскоре такая же участь постигла и его сына – шальной осколок попал в ногу.





Ещё один волгоградец, Виталий Б., также рассказал, что для него в 2022 году не стоял выбор идти на фронт или остаться дома.

- Вы сами посудите, как я мог отсиживаться за чей-то спиной, когда страна в опасности. Я – человек, воспитанный ещё в советское время. Нас учили защищать Родину, - подчеркнул боец.

Мужчина не был кадровым военным, да и с силовыми структурами никак не связан.

- Работал до СВО я на асфальтовом заводе. Как и все, проходил срочную службу. Имею за плечами командировку в Ингушетию, поэтому на фронт отправиться я решил не на пустом месте. Определённый опыт у меня, конечно же, был.

Вступил в ряды добровольцев волгоградец 25 марта 2022 года и уже 3 апреля оказался за «ленточкой».

- Мне сразу же дали позывной «Белый», что значит светлый, чистый, удачливый. Наша рота была раскидана по трассе к городу Орехов Запорожской области. Подразделение заняло позиции вдоль этой транспортной артерии. Штаб был в одном месте, огневые пункты в другом, склады в третьем. Я был единственным водителем, и поэтому на мне лежала очень важная и опасная задача по снабжению всей нашей группировки, - продолжает Виталий.





Ветеран вспоминает, что в боевой работе ему очень пригодился полученный на срочной службе опыт маскировки.

- Мы располагались в лесу, и каждый день приходилось прятать КамАЗ от беспилотников. Это, конечно, отдельная тема и особое искусство. Хочу сказать, что освоил его я на отлично. Многотонная машина исчезала в миг, да так, что не видели её ни свои, ни вражеские «птички», - продолжил волгоградец.

Отвечал доброволец и за вывоз раненых с передовой.

- Сколько бойцов дёрнули в госпиталь – не счесть. Конечно, были не только раненые, но и, к сожалению, 200-е. Передвигались хоть и по бездорожью, но на максимальной скорости. Где-то даже немного лихачили. Если честно, до этого я и подумать не мог, что КамАЗ без проблем способен валить кабиной деревья.

Бойца уже не раз возвращали из зоны проведения СВО домой, но он каждый раз, подлечившись, возвращается обратно. Вот и сейчас мужчина считает, что уже изрядно засиделся дома, и в ближайшее время планирует вновь отправиться на фронт, к своим боевым братьям.

Фото: Геннадий Гуляев