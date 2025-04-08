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Повидали многое, но не сломило никого: в Волгограде медалями Минобороны наградили 17 добровольцев СВО

Общество 08.04.2025 19:31
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08.04.2025 19:31


8 апреля в Волгограде на площадке музея-панорамы «Сталинградская битва» в Триумфальном зале прошла церемония награждения 17 бойцов, ушедших на фронт добровольцами в первые месяцы специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», ветеранам были вручены комплекты ведомственной медали «Воин-доброволец», учреждённой в 2024 году.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника третьего управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Минобороны России Константин Запатоцкий, руководство областного военного комиссариата, а также представители ветеранских организаций, кадеты, юнармейцы, школьники, участвующие в вахте Памяти на «Посту №1», а также родственники ветеранов.

Большинство награждаемых сегодня — коренные волгоградцы или же те, чья судьба тесно переплетена с героической волгоградской землёй. Многие добровольцы не просто знакомы, но и плечом к плечу сражались в одних окопах.


Сейчас одни проходят длительную реабилитацию в медицинских учреждениях, а кого-то уже выписали домой. И эта встреча — нечастая возможность для уволенных в запас бойцов вновь увидеть своих сослуживцев, поговорить о жизни, планах на будущее и вспомнить погибших товарищей. Поэтому в этот раз в Триумфальном зале всё закипело ещё задолго до официального начала церемонии.


Через какое-то время организаторам удалось усадить ветеранов и гостей на отведённые места, а рота Почётного караула под аккомпанемент военного оркестра внесла государственный флаг России.


После небольшого вступления собравшиеся почтили память погибших на СВО бойцов минутой молчания, и началась основная часть награждения.


В списке награждённых сегодня сразу 17 ветеранов:

  • Борис Б.
  • Виталий Б.
  • Анатолий Г.
  • Владимир Г.
  • Берик Д.
  • Алексей З.
  • Руслан К.
  • Юрий К.
  • Сергей Л.
  • Михаил Н.
  • Максим Н.
  • Николай П.
  • Максим У.
  • Алексей Ц.
  • Алексей Ч.
  • Олег Д.
  • Евгений К.

В числе бойцов, отмеченных Министерством обороны, и волгоградец Олег Г. Мужчина, как и большинство из награждённых сегодня, ещё в 2022 году обратился в военкомат с просьбой отправить его на фронт, однако получил отказ.


- Правила есть правила. На тот момент мне сказали, что не прохожу по возрасту для заключения контракта, но я настоял, и мне предложили уйти добровольцем, - вспоминает ветеран.

Мужчина до этого посвятил значительную часть своей жизни военной службе, а когда началась спецоперация, уже находился на пенсии.

- Почему я решил вернуться? Наверное, это чувство долга. Ведь я профессиональный военный. У меня есть нужный опыт. В своё время я побывал в Дагестане, поэтому не понаслышке знаю о боевой работе. И кто же должен был помочь нашим ребятам на передовой, если не я? - задаётся вопросом Олег.

Зная, что семья его не отпустит, мужчина до последнего не говорил родным о своих планах, поставив их уже перед свершившимся фактом.

При этом волгоградец признаётся, что реальность оказалась куда более жестокой, чем это можно было представить, а на поле боя первостепенное значение приобрёл технологический фактор.

- В отличие от боёв с боевиками в Дагестане, здесь на первое место вышли технологии: дроны, средства РЭБ, связи и, конечно же, разведки. Естественно, даже нам, опытным военным, к этому нужно было адаптироваться, приспособиться, - добавил мужчина.

Оформившись добровольцем, Олег Г. вместе ещё с 44 волгоградцами был сразу переброшен на фронт, в самую гущу боёв.

- Воевали мы в Луганской области. Обороняли село Червонопоповка в составе добровольческого батальона «Барс 14». Здесь, конечно, было пекло. Вскоре получил сильное ранение в ногу. Направили в госпиталь. В результате ногу спасти не смогли.

Сейчас мужчина решил посвятить себя семье. Планирует заниматься сыном и постепенно адаптироваться к новой жизни.


Вместе с Олегом  сегодня награждены были сразу четверо его сослуживцев. Среди них и Максим Н. Доброволец сам родом из Иркутской области, а с Волгоградом он породнился через жену. Ветеран принял решение отправиться на передовую вслед за сыном.

- Мы одновременно обратились в военкомат, но сын прошёл по возрасту, а меня завернули, - вспоминает мужчина. – В итоге я решил уйти добровольцем. К сожалению, попасть в одно подразделение у нас так и не вышло.

У Максима также был небольшой боевой опыт. Он многие годы проработал в полиции и участвовал в командировках на Северный Кавказ. Воевал доброволец в пехоте.

- Тогда, поначалу, пехоты больше всего и не хватало, поэтому всех добровольцев автоматом зачисляли туда. Но воевал я недолго. В районе села Червонопоповка получил серьёзное ранение, - добавил ветеран.

В результате мужчина лишился руки, а вскоре такая же участь постигла и его сына – шальной осколок попал в ногу.


Ещё один волгоградец, Виталий Б., также рассказал, что для него в 2022 году не стоял выбор идти на фронт или остаться дома.

- Вы сами посудите, как я мог отсиживаться за чей-то спиной, когда страна в опасности. Я – человек, воспитанный ещё в советское время. Нас учили защищать Родину, - подчеркнул боец.

Мужчина не был кадровым военным, да и с силовыми структурами никак не связан.

- Работал до СВО я на асфальтовом заводе. Как и все, проходил срочную службу. Имею за плечами командировку в Ингушетию, поэтому на фронт отправиться я решил не на пустом месте. Определённый опыт у меня, конечно же, был.

Вступил в ряды добровольцев волгоградец 25 марта 2022 года и уже 3 апреля оказался за «ленточкой».

- Мне сразу же дали позывной «Белый», что значит светлый, чистый, удачливый. Наша рота была раскидана по трассе к городу Орехов Запорожской области. Подразделение заняло позиции вдоль этой транспортной артерии. Штаб был в одном месте, огневые пункты в другом, склады в третьем. Я был единственным водителем, и поэтому на мне лежала очень важная и опасная задача по снабжению всей нашей группировки, - продолжает Виталий.


Ветеран вспоминает, что в боевой работе ему очень пригодился полученный на срочной службе опыт маскировки.

- Мы располагались в лесу, и каждый день приходилось прятать КамАЗ от беспилотников. Это, конечно, отдельная тема и особое искусство. Хочу сказать, что освоил его я на отлично. Многотонная машина исчезала в миг, да так, что не видели её ни свои, ни вражеские «птички», - продолжил волгоградец.

Отвечал доброволец и за вывоз раненых с передовой.

- Сколько бойцов дёрнули в госпиталь – не счесть. Конечно, были не только раненые, но и, к сожалению, 200-е. Передвигались хоть и по бездорожью, но на максимальной скорости. Где-то даже немного лихачили. Если честно, до этого я и подумать не мог, что КамАЗ без проблем способен валить кабиной деревья.

Бойца уже не раз возвращали из зоны проведения СВО домой, но он каждый раз, подлечившись, возвращается обратно. Вот и сейчас мужчина считает, что уже изрядно засиделся дома, и в ближайшее время планирует вновь отправиться на фронт, к своим боевым братьям.

Фото: Геннадий Гуляев

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