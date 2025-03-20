Участникам СВО в Волгограде напомнили о шансе стать управленцами





В Волгоградской области завершается отбор кандидатов для участия в программе «Сталинградский призыв». Как сообщает ИА «Высота 102», заявки от участников СВО принимают в Волгограде до 21 марта включительно.

– Завтра, 21 марта, последний день приема заявок для участия в программе для участников СВО «Сталинградский призыв». Это региональный аналог президентского проекта «Время героев», – напомнили в региональном отделении фонда «Защитники Отечества». – Участники проекта смогут пройти обучение по специально разработанным современным управленческим программам, чтобы затем направить свои знания и опыт на развитие Волгоградской области, муниципалитетов региона.

Со следующей недели – с 25 по 27 марта – в Волгоградской области подавшие заявки кандидат пройдут тестирование и собеседования. Обучение про программе «Сталинградский призыв» стартует уже с 1 июня. Длительность обучения – 1 год.