Общество

26-летний орденоносец из Волгоградской области героически погиб на СВО

Общество 17.03.2025 09:34
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17.03.2025 09:34


Сегодня , 17 марта, в хуторе Березовка-1 Новоаннинского района Волгоградской области простятся с Сергеем Звонаревым, который почти два с половиной года воевал в зоне СВО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местные паблики, ефрейтору было 26 лет. 
Сергей родился в хуторе 2-я Берёзовка. После окончания школы отслужил в армии. 24 сентября 2022 года его мобилизовали. 
На СВО он  служил разведчиком-дальномерщиком отделения управления взвода управления гаубичной самоходно-артиллерийской батареи. Командир батареи героически погиб 6 марта 2025 года.  
Житель Новоаннинского района неоднократно был отмечен наградами за проявленный героизм - медалью Суворова, медалью Жукова, медалью «За боевые отличия».
У него остались мама, сестра, брат, жена.
Похоронят бойца на его малой родине, в хуторе Березовка-1.
Коллаж V102.RU

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