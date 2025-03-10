В райцентре под Волгоградом обновят систему водоснабжения за 138 млн рублей





В Киквидзенском районе Волгоградской области власти готовятся приступить к реконструкции сетей водоснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102», на территории райцентра будет проложен в две нитки новый водовод протяжённостью 4,5 километра, а также современная очистная станция мощностью 2,1 тыс. кубометров в сутки.

Отметим, на эти цели из бюджета выделены 138 млн рублей. Работы должны начаться в мае 2025 года. Подрядчик будет определён по итогу открытого конкурса в течение нескольких недель. Ввести в строй коммунальные объекты специалистам предстоит в июне 2026 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»