Общество

В Госдуме задумались о цензурировании и замедлении видеоигр

Общество 24.02.2025 19:56
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24.02.2025 19:56


24 февраля в Госдуме прошло расширенное заседание рабочей группы по введению дополнительного законодательного регулирования игровой индустрии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», депутаты совместно с чиновниками и представителями IT-компаний искали возможности для защиты россиян от распространения опасного контента. Один из рассматриваемых вариантов – подтверждение личности пользователей и «замедление» игрового процесса.

- Депутаты изучают предложения экспертов и представителей индустрии, но ориентируются в первую очередь на обращения своих избирателей, а в обращениях этих родители очень часто просят оградить их детей от вредной информации, которая, по их мнению, обильно сочится из разного рода бродилок и стрелялок, и это поле никак законодательно не урегулировано, — рассказал вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

При этом для ограничения несовершеннолетних от опасных сцен игры необходимо подвергать цензуре. Но, как оказалось, желающих на себе тестировать игровой контент среди профильных ведомств не нашлось.

- Наши сотрудники не будут сами проходить все игры от начала до конца — это не их функция, — приводят журналисты слова замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина.

В результате следить за содержанием экшенов, гонок и стратегий планируют доверить самим же производителям. Разработчики должны будут создать саморегулируемую организацию, которая и будет под присмотром Роскомнадзора цензурировать игры согласно подготовленной методичке. При этом создание последней — отдельный вопрос, который рабочей группе совместно с надзорными ведомствами и экспертами предстоит решить на будущих заседаниях.

Отметим, в настоящее время парламентариями разрабатывается законопроект, который призван уровнять зарубежных и российских производителей видеоигр, а также создать прозрачные правила работы на российском рынке.

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