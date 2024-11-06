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Волгоградцам разъяснили суммы в октябрьских квитанциях за отопление

Главное 06.11.2024 12:56
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06.11.2024 12:56


Главной темой прошедшего октября в Волгограде стал отопительный сезон. Официально он стартовал 17 октября, но не все жители получили тепло вовремя.

Тем не менее, с ноября в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги появилась строка «отопление». Как осуществлено начисление и будет ли выполняться перерасчет за несвоевременно оказанную услугу, еще раз объяснили в расчетном центре АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

- Жителям домов, оборудованных общедомовым счетчиком тепла, начисления проведены по фактическим показаниям общедомового прибора учета. При этом следует отметить, в случаи отсутствия поступивших сведений о показаниях ОДПУ от управляющих организаций, размер платы определен исходя из среднемесячного объема потребления 1/7 за прошлый отопительный период.

Перерасчет будет выполнен только тогда, когда в адрес ИВЦ ЖКХ поступят фактические показания общедомового счетчика. Если же он отсутствует, начисление за отопление произведено по нормативу, равными долями с октября по апрель, независимо от даты официального начала отопительного сезона.

Однако если тепло не было предоставлено в установленный срок 17 октября, жителям также положен перерасчет.  Решение о необходимости проведения такого перерасчёта будет принято исходя из анализа всех поступивших обращений как от жителей, так и от УК и РСО. Корректировка будет произведена автоматически по мере поступления сведений в адрес расчетного центра о фактической дате и времени подачи отопления в конкретном доме. После получения таких сведений, размер платы будет снижен на размер платы за объем непредставленной коммунальной услуги и отражен в квитанциях в следующих расчётных периодах.

Проконсультироваться по начислению платы за услуги можно в офисах ИВЦ ЖКХ или по телефону контактного центра 32-50-50.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

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