Общество

Под Волгоградом похоронят погибшего в Мали вагнеровца

Общество 05.11.2024 07:36
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05.11.2024 07:36


В Михайловке Волгоградской области простятся с Александром Колягиным, погибшим в Африке. Как сообщает V102.RU со ссылкой на соцсети, прощание с жителем города состоится 9 ноября.
По информации знакомых Александра Колягина, он был бойцом «Вагнера» и погиб в Мали. Ему было 30 лет.
Напомним, в конце июля в африканском Мали попала в засаду колонна с ЧВК «Вагнер», тогда погибли несколько десятков бойцов. Колонна  правительственных войск Мали, которая передвигалась при поддержке «Вагнера», была разгромлена около города Тинзаватен группировкой туарегов, которые воюют с властями страны.
Как следует из открытых источников, бывший сотрудник правоохранительных органов Михайловки, которого звали так же, как погибшего бойца «Вагнера», в 2019 году был приговорен к шести годам за мошенничество. Бывший оперативный сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД в Михайловке получал от  местных жителей деньги в обмен за не составление протоколов о сбыте наркотиков, уменьшение веса наркотического вещества.
Он был признан виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба и получении взятки.
Мужчину отправили  в колонию общего режима и оштрафовали на полмиллиона рублей с лишением права занимать в государственных и правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением функции представителя власти сроком на 4 года.
Фото Александр Колягин VK.com

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