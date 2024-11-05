Под Волгоградом похоронят погибшего в Мали вагнеровца





В Михайловке Волгоградской области простятся с Александром Колягиным, погибшим в Африке. Как сообщает V102.RU со ссылкой на соцсети, прощание с жителем города состоится 9 ноября. В Михайловке Волгоградской области простятся с Александром Колягиным, погибшим в Африке. Как сообщает V102.RU со ссылкой на соцсети, прощание с жителем города состоится 9 ноября.

По информации знакомых Александра Колягина, он был бойцом «Вагнера» и погиб в Мали. Ему было 30 лет.Напомним, в конце июля в африканском Мали попала в засаду колонна с ЧВК «Вагнер», тогда погибли несколько десятков бойцов. Колонна правительственных войск Мали, которая передвигалась при поддержке «Вагнера», была разгромлена около города Тинзаватен группировкой туарегов, которые воюют с властями страны.Как следует из открытых источников, бывший сотрудник правоохранительных органов Михайловки, которого звали так же, как погибшего бойца «Вагнера», в 2019 году был приговорен к шести годам за мошенничество. Бывший оперативный сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД в Михайловке получал от местных жителей деньги в обмен за не составление протоколов о сбыте наркотиков, уменьшение веса наркотического вещества.Он был признан виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба и получении взятки.Мужчину отправили в колонию общего режима и оштрафовали на полмиллиона рублей с лишением права занимать в государственных и правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением функции представителя власти сроком на 4 года.