Волжская ГЭС с 4 ноября вновь увеличит сброс воды





Росводресурсы в очередной раз скорректировали режим работы Волжской ГЭС. Как сообщает ИА «Высота 102», эксперты приняли решение увеличить среднесуточный расход воды с 4,9 тыс. м3/с до 6,3 тыс. м3/с.

- С 4 по 25 ноября 2024 г. средние за период сбросные расходы Волжской ГЭС (филиал РусГидро) составят 6300 ± 100 м³/с, с 26 ноября по 10 декабря 2024 г. – 5000 - 5500 м³/с при минимальных среднесуточных 4900 м³/с, - говорится в официальном сообщении агентства.

Как уточняют специалисты, объёмы сброса установлены с учётом складывающей в Волжско-Камском бассейне водохозяйственной обстановки.

Отметим, ранее Росводресурсами был установлен объём сброса воды с 11 октября по 10 ноября 2024 года на уровне 5000 - 5400 м³/с при минимальных среднесуточных - 5000 м³/с.