Транспорт

«Большой брат» – перезагрузка: в Волгоградской области перенастроят дорожные камеры

Транспорт 02.09.2024 20:58
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02.09.2024 20:58


С 1 сентября в России начали действовать поправки к федеральному закону об автодорогах, регламентирующие установку камер фиксации нарушений ПДД. Как сообщает ИА «Высота 102», раньше действовали лишь рекомендации, которые в основном полагались на благоразумие местных властей. Сейчас же законодатели решили прописать основные требования в нормативно-правовой базе, что должно исключить злоупотребления и ошибки при установке комплексов фото- и видеофиксации.

По информации «Коммерсанта», многие регионы оказались не готовы к введению новых правил. Так, даже в Московской области экспертами были выявлены 87 камер, не соответствующих новым требованиям. При этом перенастройка и переустановка комплексов требует как времени, так и серьёзных затрат. Последние могут в отдельных случаях доходить до 500 тыс. рублей за одно устройство.

В свою очередь, власти Волгоградской области подтвердили, что в регионе также идёт масштабная работа по перенастройке, однако заверяют, что технические моменты специалисты уладят без вывода оборудования из строя.

- Комитетом информационных технологий совместно с дорожными службами и профильными структурами проведена техническая работа по приведению действующих камер фото- и видеофиксации в соответствие ко всем новым требованиям. Продолжается работа по перенастройке отдельных камер. Работа всех действующих на территории региона 443 камер продолжается в штатном режиме. Новые средства фиксации будут устанавливаться в соответствии с обновлёнными федеральными регламентами, — подчеркнули в пресс-службе администрации Волгоградской области.

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