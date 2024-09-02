В пяти районах Волгограда в сентябре отключат горячую воду: список адресов

Коммунальные службы продолжают готовиться к предстоящему отопительному сезону. Уже завтра, 3 сентября, стартуют очередные отключения горячей воды. Временные ограничения затронут пять районов Волгограда.
V102.RU публикует полный список адресов:
Тракторозаводский район
с 9 по 19 сентября
улица Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а
улица Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38
улица Дегтярева, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51
улица Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32
улица Клименко, 7, 7а, 9, 11
проспект имени В. И. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227
улица Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69
улица Демьяна Бедного, 2а
улица Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19
улица 95-й Гвардейской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
улица Быкова, 4а
улица Рыкачева, 6, 14, 16, 22, 24
улица Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16
улица Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11
улица Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11
улица Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
улица Батова, 1, 3, 5, 9, 10
улица Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11
улица Андреева, 13
улица Атласова, 16
улица Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а
улица Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 7
Краснооктябрьский район
с 9 по 19 сентября
улица Ватутина, 8, 10, 12, 14
улица Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31
улица Курильская, 5, 7, 9
Центральный район
с 3 по 5 сентября
улица Краснознаменская, 7
улица Ленина, 25
с 17 по 19 сентября
проспект имени В. И. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60
улица Глазкова, 14б, 15, 22, 23, 27
улица Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20
улица Землянского, 3, 5, 9
улица Бакинская, 2, 2а, 13
улица Коммунальная, 18
улица 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а
улица Наумова, 14
улица Краснознаменская, 6, 8
улица Ленина, 6, 11
улица Пражская, 1
улица Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38
улица Чуйкова, 37, 51а, 55
улица Порт-Саида, 7а
улица Комсомольская, 6, 8
улица Коммунистическая, 56
Ворошиловский район
с 3 по 5 сентября
улица Циолковского, 2
улица Калинина, 11
с 11 по 13 сентября
улица Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10
улица Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19
улица Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а
улица Ардатовская, 16
улица Череповецкая, 11/4, 11/5
улица Комитетская, 24
Советский район
с 16 по 17 сентября
улица Василевского, 2, 4, 6
проспект Университетский, 100
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»