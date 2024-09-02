Общество

В пяти районах Волгограда в сентябре отключат горячую воду: список адресов

Общество 02.09.2024 14:44
0
02.09.2024 14:44


Коммунальные службы продолжают готовиться к предстоящему отопительному сезону. Уже завтра, 3 сентября, стартуют очередные отключения горячей воды. Временные ограничения затронут пять районов Волгограда. 

V102.RU публикует полный список адресов:

Тракторозаводский район

с 9 по 19 сентября 

улица Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а

улица Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38

улица Дегтярева, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51

улица Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32

улица Клименко, 7, 7а, 9, 11

проспект имени В. И. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227

улица Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69

улица Демьяна Бедного, 2а

улица Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19

улица 95-й Гвардейской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

улица Быкова, 4а

улица Рыкачева, 6, 14, 16, 22, 24

улица Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16

улица Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11

улица Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11

улица Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

улица Батова, 1, 3, 5, 9, 10

улица Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

улица Андреева, 13

улица Атласова, 16

улица Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а

улица Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 7

Краснооктябрьский район 

с 9 по 19 сентября 

улица Ватутина, 8, 10, 12, 14

улица Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31

улица Курильская, 5, 7, 9

Центральный район

с 3 по 5 сентября 

улица Краснознаменская, 7

улица Ленина, 25

с 17 по 19 сентября 

проспект имени В. И. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60

улица Глазкова, 14б, 15, 22, 23, 27

улица Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20

улица Землянского, 3, 5, 9

улица Бакинская, 2, 2а, 13

улица Коммунальная, 18

улица 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а

улица Наумова, 14

улица Краснознаменская, 6, 8

улица Ленина, 6, 11

улица Пражская, 1

улица Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38

улица Чуйкова, 37, 51а, 55

улица Порт-Саида, 7а

улица Комсомольская, 6, 8

улица Коммунистическая, 56

Ворошиловский район

с 3 по 5 сентября 

улица Циолковского, 2

улица Калинина, 11

с 11 по 13 сентября 

улица Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10

улица Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19

улица Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а

улица Ардатовская, 16

улица Череповецкая, 11/4, 11/5

улица Комитетская, 24

Советский район 

с 16 по 17 сентября 

улица Василевского, 2, 4, 6

проспект Университетский, 100

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.09.2024 14:55
Общество 02.09.2024 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2024 13:59
Общество 02.09.2024 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2024 13:55
Общество 02.09.2024 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2024 13:23
Общество 02.09.2024 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2024 12:58
Общество 02.09.2024 12:58
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2024 12:53
Общество 02.09.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2024 11:15
Общество 02.09.2024 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2024 11:13
Общество 02.09.2024 11:13
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2024 10:01
Общество 02.09.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2024 09:32
Общество 02.09.2024 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2024 07:14
Общество 02.09.2024 07:14
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2024 06:18
Общество 02.09.2024 06:18
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2024 19:42
Общество 01.09.2024 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2024 17:44
Общество 01.09.2024 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2024 17:00
Общество 01.09.2024 17:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:12
Банк Уралсиб повысил ставку начисления по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар» до 16% годовыхСмотреть фотографии
14:56
Студента, мечтавшеего посетить Волгоград, обчистили на 107 тысячСмотреть фотографии
14:55
Школе в Дзержинском районе Волгограда присвоят имя Александры ПахмутовойСмотреть фотографии
14:44
В пяти районах Волгограда в сентябре отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
13:59
Жалобу по уголовному делу депутата Распутиной направили в вышестоящий судСмотреть фотографии
13:55
Зашла в тыл: пыльная буря ударила по северным районам ВолгоградаСмотреть фотографии
13:27
Очевидцы сняли на видео пожар на свалке под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:23
В Волгограде судебные приставы передали на СВО семь конфискованных автоСмотреть фотографии
12:58
В Волжском три недели безуспешно ищут пропавшего мужчинуСмотреть фотографии
12:53
Две школы-тысячники открылись на западе Волгограда 2 сентябряСмотреть фотографии
11:41
Под Волгоградом за 22,5 млн рублей отремонтируют объездную дорогу р.п. ОктябрьскийСмотреть фотографии
11:15
Волгоградцев предупредили о резком похолодании 3 и 4 сентябряСмотреть фотографии
11:13
Под Волгоградом 22 кг мяса превратили в 40 кг котлетСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде минивэн снес двух детей на самокате: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
Пятеро человек госпитализированы после массового ДТП на трассе «Волгоград — Астрахань»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:01
В городе под Волгоградом в День знаний запретили онлайн-трансляцииСмотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области сели за парты 25 тысяч первоклашекСмотреть фотографии
09:27
В центре Волгограда перекрыли переезд через линии СТ до 6 сентябряСмотреть фотографии
09:22
Под Волгоградом из-за ДТП встала трасса через Среднюю АхтубуСмотреть фотографии
07:38
«Ротор» на Волгоград Арене сразится 2 сентября с заклятым соперником «Чайкой»Смотреть фотографии
07:14
Брошенные сети с 318 кг рыбы вытащили под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:04
Волгоградская пловчиха завоевала серебро на Паралимпиаде в ПарижеСмотреть фотографии
06:18
Волгоград вновь переименуют в Сталинград 3 сентябряСмотреть фотографии
21:20
Волгоградцев предупредили о маскирующихся под сотрудников судов мошенникахСмотреть фотографии
20:14
В Волгограде не выявили неисправностей на зависшем с людьми аттракционеСмотреть фотографии
19:42
После бунта жителей в Волгоградской области срочно «стерли» дорогу из битого кирпичаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:25
«Не дотянули до «академиков»: женский «Ротор» проиграл лидеру Первой лиги из ТамбоваСмотреть фотографии
17:44
Мощная пыльная буря идет на ВолгоградСмотреть фотографии
17:00
В центре Волгограда 217 пар станцевали вальсСмотреть фотографии
16:11
Черный дым от пожара сняли у ЖК «Родниковая долина» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 