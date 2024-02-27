Суд Грозного приговорил к 3,5 годам колонии сжегшего Коран Журавеля

В Висаитовском районном суде Грозного сегодня, 27 февраля, вынесли приговор в отношении сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля, которому гособвинение запрашивало ранее реальное лишение свободы и обязательные работы, сообщает V102.RU.

— Никиту Журавеля приговорили к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — передает информагентство со ссылкой на журналистов ИА «Чечня Сегодня».

После частичного сложения наказаний прокурор просил для фигуранта дела 3,5 года колонии общего режима. По ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичное оскорбление чувств верующих) гособвинение требовало для подсудимого 300 часов обязательных работ, по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) — три года и пять месяцев лишения свободы.

Ранее Журавель признавался, что сжег Коран по приказу СБУ. Также он сообщил о съемке военных объектов. После задержания в Волгограде студента ВГСПУ отправили для проведения расследования в Чечню. В следственном изоляторе его избил сын главы республики Адам. Кадыров опубликовал ролик в своем Telegram.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию общества. В МВД Чечни на это заявили, что Адам не может быть привлечен к уголовной ответственности из-за возраста. Спустя время юношу удостоили звания Героя Чеченской Республики.

Напомним, Журавель в прошедших заседаниях пояснил, зачем сжигал священную для мусульман книгу, по сообщению чеченских журналистов, в очередной раз выступил против проведения СВО.

Фото: ИА «Чечня Сегодня»