Противостоявший ФСИН ауешник* попросился домой в суде

Экстремисту и ярому поклоннику криминальной субкультуры АУЕ*, потребовавшего выпустить его на свободу за призывы к нападению на сотрудников ФСИН, так и не удалось разжалобить Волгоградский областной суд.

— Приговором Тракторозаводского районного суда Волгограда Дмитрий Элтышев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на шесть месяцев, — прокомментировали V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона. — Приговор был обжалован сторонами защиты и обвинения. Осужденный просил изменить приговор, заменив наказание в виде лишения свободы на условное осуждение.

Уточняется, что вышестоящий суд оставил приговор райсуда без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.

Согласно материалам дела, Дмитрий Элтышев с мая 2022-го по август 2023 года, находясь в СИЗО и ИК, подчиненных УФСИН России по Волгоградской области, участвовал в деятельности международного общественного движения АУЕ*.

Элтышев считался злостным нарушителем режима, призывал других осужденных к сопротивлению сотрудникам ФСИН, выкрикивал запрещенные лозунги и распространял среди сокамерников и солагерников криминальную идеологию. За это неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности.

Сотрудники администрации исправительного учреждения регулярно проводили с ним профилактические беседы и разъяснительную работу, однако осужденный не отказался от своих убеждений и продолжал противоправную деятельность.

Напомним, что неправомерные действия пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Подсудимый свою вину так и не признал.

*АУЕ — решением Верховного Суда РФ от 17 августа 2020 года № АКПИ20-514с деятельность данного движения признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Фото: архив ИА «Высота 102»