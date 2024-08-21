Происшествия

«Крошил машину топором»: в центре Волгограда произошла дикая разборка

Происшествия 21.08.2024 20:09
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21.08.2024 20:09




На улице Пархоменко в Волгограде произошла дикая разборка с монтировкой и топором. Как сообщает V102.RU, очевидцам удалось запечатлеть драку с наездом на человека на видео, рискуя попасть под горячую руку хулиганов.
На опубликованных кадрах женщина в черном платье сначала бьет белый автомобиль рукой и своей сумкой, истошно крича: «Домогались до ребенка!». Подбежавший водитель автомобиля пытается ее остановить, но ей на подмогу приходит мужчина в белой футболке с топором. Держа в одной руке опасный предмет, он ударил другой рукой водителя с монтировкой. Мужчина упал, но тут же поднялся.
На других кадрах нападавший с топором начал наносить удары по автомобилю, которые пришлись на багажник и стекла. Водитель прыгнул за руль и, сдавая задним ходом, задел мужчину с топором.
За кадром остался финал разборки – пока неизвестно, есть ли пострадавшие, кроме, конечно, машины. V102.RU выясняет  подробности и причину конфликта в правоохранительных органах.

Между тем, как стало известно информагентству от очевидцев, участвовавшая в разборке женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она кричала на мужчину в машине, что, якобы, он приставал к ее ребенку в детском саду. Прибывшим на место происшествия полицейским с трудом удалось утихомирить разбушевавшуюся гражданку. По неподтвержденным данным, все участники  конфликта были доставлены в отдел полиции.
Видео Жесть Волгограда

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