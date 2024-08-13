Общество

У семи нянек: в Волгограде годами нависавшее над путями дерево рухнуло на трамвай

Общество 13.08.2024 16:51
0
13.08.2024 16:51


13 августа в Ворошиловском районе Волгограда оказалось приостановлено трамвайное движение. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, на ул. Радомской на один из вагонов рухнуло дерево.

Происшествие случилось во второй половине дня на разворотном кольце. Одна из веток ясеневого клёна, годами нависавшая над путями, не выдержала порывов ветра. Один из трамваев оказался обездвижен, собрав за собой пробку из вагонов.

На место оперативно прибыла ремонтно-восстановительная бригада, которая помогла трамваю выбраться из объятий зелёного великана.

- На текущий момент работа электротранспорта полностью восстановлена. Подвижной состав постепенно нагоняет график, - рассказали журналистам в Центре управления пассажирскими перевозками.

Примечательно, что дерево, прервавшее нормальную работу трамваев, повидало и времена МУП «Метроэлектротранс» и уже полтора года «наблюдает» новаторские подходы, привнесённые в работу городских трамваев компанией-концессионером «Электротранспорт Плюс». При этом ни у муниципальных служб, ни у компании частного инвестора, видимо, так и не дошли руки уделить толику внимания деревьям на этом разворотном кольце.

Фото: Жесть Волгограда / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.08.2024 16:51
Общество 13.08.2024 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2024 16:47 Реклама
Общество 13.08.2024 16:47 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.08.2024 15:55
Общество 13.08.2024 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2024 14:43
Общество 13.08.2024 14:43
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2024 13:02
Общество 13.08.2024 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2024 10:48
Общество 13.08.2024 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2024 10:23
Общество 13.08.2024 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2024 09:58
Общество 13.08.2024 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2024 07:02
Общество 13.08.2024 07:02
Комментарии

0
Далее
Общество
13.08.2024 06:43
Общество 13.08.2024 06:43
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2024 20:31
Общество 12.08.2024 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2024 19:56
Общество 12.08.2024 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2024 18:50
Общество 12.08.2024 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2024 18:33
Общество 12.08.2024 18:33
Комментарии

0
Далее
Общество
12.08.2024 15:59
Общество 12.08.2024 15:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:51
Пострадавший во время урагана кайтсерфер из Волгограда находится в комеСмотреть фотографии
16:51
У семи нянек: в Волгограде годами нависавшее над путями дерево рухнуло на трамвайСмотреть фотографии
16:47
Команда «Садов Придонья» дебютировала в забеге Run&Eat в МосквеСмотреть фотографии
16:29
В речпорту Волжского смерч утопил яхту «Свобода» и повредил другие суднаСмотреть фотографии
16:10
Владимир Путин обновил кадровый состав судов ВолгоградаСмотреть фотографии
15:55
В день матча «Ротора» и «Балтики» назначили две новые электричкиСмотреть фотографии
14:55
Совет директоров «Ростелекома» дал рекомендации общему собранию по дивидендам за 2023 годСмотреть фотографии
14:48
ВС РФ предложил отпускать подсудимых на СВО без приговораСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде волонтеры спасли упавшую в колодец собаку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:26
17-летний «шумахер» на семерке навел шороху на дорогах ВолжскогоСмотреть фотографии
13:23
Российские аграрии обменялись опытом на юбилейной выставке «ВолгоградАГРО»Смотреть фотографии
13:20
На юге Волгограда подлатают «уставшие» дороги на трех улицахСмотреть фотографии
13:02
Под Волгоградом правоохранители помогли судимой мигрантке «задержаться» в РоссииСмотреть фотографии
12:48
Полсотни беженцев из Курска приняла Саратовская областьСмотреть фотографии
12:34
Учитель из Волгограда перевела мошенникам 7,5 млн рублейСмотреть фотографии
11:51
Андрей Бочаров обсудил цифровизацию и проекты с ИИ на стратегической сессииСмотреть фотографии
11:13
Волгоградское УФАС возбудило дела на федеральных чиновников из-за засыхающих полейСмотреть фотографии
10:48
Красота после урагана: необычные облака восхитили жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
10:23
«Боимся, что погрызут машины»: полчища крыс держат в страхе жильцов высотки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
Кузов превратился в гармошку: под Волгоградом две иномарки не поделили дорогуСмотреть фотографии
09:58
«2,5 года числился в пропавших»: под Волгоградом похоронят погибшего на СВО 26-летнего контрактникаСмотреть фотографии
09:52
Кайтсерфер сломал позвоночник во время урагана под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде за 5 млн рублей ликвидируют две свалки в Советском районеСмотреть фотографии
09:02
«Холодильники потекли»: жители квартала в Волгограда после песчаной бури сидят без светаСмотреть фотографии
07:02
В Волгоградской области убыль населения за полгода составила 8482 человекаСмотреть фотографии
06:43
В Иловле власти встретились с жителями и отдельно с главами цыганских семейСмотреть фотографии
21:35
Около 3 тыс. наблюдателей будут работать на выборах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:15
В частном секторе на севере Волгограда начался ремонт дорог: фоторепортажСмотреть фотографии
21:04
В Волгограде потушили пожар в заброшенной пятиэтажкеСмотреть фотографии
20:31
Со счёта сбились: в Камышине снова выпал градСмотреть фотографииCмотреть видео
 