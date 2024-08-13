У семи нянек: в Волгограде годами нависавшее над путями дерево рухнуло на трамвай





13 августа в Ворошиловском районе Волгограда оказалось приостановлено трамвайное движение. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, на ул. Радомской на один из вагонов рухнуло дерево.

Происшествие случилось во второй половине дня на разворотном кольце. Одна из веток ясеневого клёна, годами нависавшая над путями, не выдержала порывов ветра. Один из трамваев оказался обездвижен, собрав за собой пробку из вагонов.

На место оперативно прибыла ремонтно-восстановительная бригада, которая помогла трамваю выбраться из объятий зелёного великана.

- На текущий момент работа электротранспорта полностью восстановлена. Подвижной состав постепенно нагоняет график, - рассказали журналистам в Центре управления пассажирскими перевозками.

Примечательно, что дерево, прервавшее нормальную работу трамваев, повидало и времена МУП «Метроэлектротранс» и уже полтора года «наблюдает» новаторские подходы, привнесённые в работу городских трамваев компанией-концессионером «Электротранспорт Плюс». При этом ни у муниципальных служб, ни у компании частного инвестора, видимо, так и не дошли руки уделить толику внимания деревьям на этом разворотном кольце.

Фото: Жесть Волгограда / t.me