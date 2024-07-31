



Специалисты Федеральной Авиалесоохраны на основе данных Росгидромета и многолетних данных о горимости лесов составили предварительный прогноз рисков ЧС по лесным пожарам в России. Согласно опубликованным 31 июля выводам специалистов, в Волгоградской области в августе на отдельных территориях сохранятся повышенные риски возникновения ЧС. При этом ситуация может оказаться существенно сложнее, нежели в предыдущие годы.

– В течение августа из-за жаркой, теплой и сухой погоды возможны превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности в западной и центральной частях Волгоградской области, – сообщили в ведомстве. – Кроме того, в южном федеральном округе пожарная опасность сохранится на всей территории Донецкой и Луганской Народных республик, в Республике Крым, Запорожской и Херсонской областях, в южной и центральной частях Республики Калмыкия, юго-западной, северно-восточной частях Ростовской области, юго-западной части Астраханской области.

Здесь уточняют, что прогноз рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами.

– Во многом лесопожарная обстановка зависит не только от условий погоды, но и от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесам полях, дорогах, дачных сообществам и населенных пунктах, а также от оперативности обнаружения и тушения возникающих ландшафтных и лесных пожаров, – напоминают специалисты.

Отметим, что на сегодня в Волгоградском регионе обстановка остается контролируемой и спокойной.