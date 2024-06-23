Общество

Китайцы опробовали экстрим-аттракцион в Волгограде

Общество 23.06.2024 10:31
0
23.06.2024 10:31


Первыми на новом экстремальном аттракционе «Мельница» накануне прокатились китайские инженеры компании Beston, которая и установила его в ЦПКиО Волгограда. Об этом рассказали V102.RU в администрации парка. Пассажиры аттракциона оказались довольными полученными эмоциями и результатами своего труда.
Напомним, «Мельницу» в первый раз протестировали еще в Китае. Волгоградцев, которые жаждут экстрима,  ждут незабываемые ощущения – головокружительные перевороты и скоростные вращения на высоте 17,5 метров. Шесть крыльев аттракциона вращаются по часовой стрелке, а закрепленные на них сидения крутятся по непредсказуемой для сидящих траектории. Его вместимость – 28 человек.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован уже в нынешнем теплом сезоне.
Фото ЦПКиО

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.06.2024 13:26
Общество 23.06.2024 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 11:47
Общество 23.06.2024 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 11:26
Общество 23.06.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 10:49
Общество 23.06.2024 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 09:02
Общество 23.06.2024 09:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.06.2024 07:38
Общество 23.06.2024 07:38
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2024 20:05
Общество 22.06.2024 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2024 19:08
Общество 22.06.2024 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2024 12:24
Общество 22.06.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2024 09:01
Общество 22.06.2024 09:01
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2024 08:01
Общество 22.06.2024 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2024 23:36
Общество 21.06.2024 23:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2024 21:47
Общество 21.06.2024 21:47
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2024 21:00
Общество 21.06.2024 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2024 20:43
Общество 21.06.2024 20:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:26
«Она уже забегает во дворы»: дикая лиса напугала жителей центра ВолгоградаСмотреть фотографии
12:23
Волгоградцев из-за ложной тревоги эвакуировали из ТРЦ «Парк Хаус»Смотреть фотографии
11:47
«Завлекают легкими деньгами»: кто такие дропперы, и как поневоле не стать соучастником преступленияСмотреть фотографии
11:47
Павел Котов обрадован переходом в «Ротор»Смотреть фотографии
11:26
«Звонили и в 112»: на улицах Волгограда остается лесоповал после ураганаСмотреть фотографии
10:49
«Ждем жертв?»: в Волгограде деревья закрыли светофорСмотреть фотографии
10:31
Китайцы опробовали экстрим-аттракцион в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде выпустили в водоем почти 2 млн мальков осетраСмотреть фотографии
09:02
«Малина по цене мяса?»: волгоградцев изумили цены на ягодыСмотреть фотографии
08:24
Владислав Тюрин поделился эмоциями после перехода в «Ротор»Смотреть фотографии
07:38
В Волгоградской области задержатся прохлада и дождиСмотреть фотографии
22:09
В Волжском дотла сгорели два микроавтобусаСмотреть фотографии
21:35
«Ротор» проведет сборы в обновленном составеСмотреть фотографии
21:01
«Черные» мусорщики облюбовали овраг в поселке Царицын под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:25
Второй пришел: Павел Котов подписал контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
20:05
«Кто-то ошибается, а я мучаюсь»: 67-летную волгоградку второй раз оставили без денег из-за долгов «двойника»Смотреть фотографии
19:21
Владислав Тюрин стал первым новичком «Ротора»Смотреть фотографии
19:08
«Как ветер – так все искрит и моргает»: жители жалуются на перебои со светом на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
18:13
Данил Пелих отказался от нового контракта с «Ротором»Смотреть фотографии
17:50
«Задержали на рабочем месте»: следователи в Волгограде рассказали подробности о насильнике в ТЦСмотреть фотографии
17:13
«Сидит в траве и голодает»: биолог рассказал, как обрушившиеся на Волгоград дожди повлияют на окончание сезона мошкиСмотреть фотографии
16:49
В Волгограде эвакуируют ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
15:38
Разнорабочего раздавил пресс на промбазе под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:46
Волгоградским силовикам доложили о неопознанном Ан-2Смотреть фотографии
13:47
«Он следил за ней от остановки»: в Волгограде арестован подозреваемый в изнасиловании девушки в ТЦСмотреть фотографии
13:10
Пара разбойников под угрозой молотка ограбила на улице волгоградцаСмотреть фотографии
12:24
«Прыжки стали лекарством для тела и души»: известный спортсмен - об отказе парашюта, экстремальных приземлениях и зависимости от адреналинаСмотреть фотографии
11:54
«Волны бьют малька»: волгоградские дачники сообщают о массовой гибели рыбы в прудуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:15
В Волгограде установили причины изменения цвета и запаха воды в водохранилищеСмотреть фотографии
10:36
Подорожавшие бананы и картофель разогнали инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 