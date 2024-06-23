Китайцы опробовали экстрим-аттракцион в Волгограде

Первыми на новом экстремальном аттракционе «Мельница» накануне прокатились китайские инженеры компании Beston, которая и установила его в ЦПКиО Волгограда. Об этом рассказали V102.RU в администрации парка. Пассажиры аттракциона оказались довольными полученными эмоциями и результатами своего труда.
Напомним, «Мельницу» в первый раз протестировали еще в Китае. Волгоградцев, которые жаждут экстрима, ждут незабываемые ощущения – головокружительные перевороты и скоростные вращения на высоте 17,5 метров. Шесть крыльев аттракциона вращаются по часовой стрелке, а закрепленные на них сидения крутятся по непредсказуемой для сидящих траектории. Его вместимость – 28 человек.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован уже в нынешнем теплом сезоне.
Фото ЦПКиО