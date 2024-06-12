Общество

В Волгограде концертная программа фестиваля #ТриЧетыре обойдется бюджету в 22,5 млн рублей

Общество 12.06.2024 10:58
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12.06.2024 10:58

В Волгограде появились подробности концертной программы молодёжного фестиваля #ТриЧетыре. Как сообщает ИА «Высота 102», 28 и 29 июня на Центральной набережной должны выступить девять звёздных исполнителей, в числе которых Юлианна Караулова, Akmal' и Artik & Asti. На эти цели из бюджета выделено 22,5 млн рублей.

Накануне подведомственный городской администрации молодёжный центр «Лидер» провёл срочную закупку услуг по организации концерта. Выступления артистов обязалась устроить предпринимательница Столповских Светлана Всеволодовна.

Согласно заключённому контракту, исполнители будут развлекать участников фестиваля в течение двух дней.

28 июня с 19:00 до 22:30 запланированы выступления Ольги Серябкиной, Юлианны Карауловой, Akmal' и Filatov & Karas.

29 июня, в заключительный день фестиваля #ТриЧетыре, с 19:00 до 22:45 выступят Artik & Asti, Артем Качер, NЮ, BahhTee&Turken, Lana Sweet.

Отметим, выступление каждого из исполнителей займёт не менее 45 минут.

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