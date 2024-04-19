В Волгоградской области с 1 мая запретят рыбалку в районе хутора Ложки

В Волгоградской области с 1 мая до 15 июля будет действовать запрет на вылов рыбы по полученным ранее разрешениям, передает V102.RU. Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, запрет распространяется на участок от плотины Цимлянской ГЭС до железнодорожного моста у хутора Ложки Калачевского района Волгоградской области.

Специалисты Росрыболовства встретились с сотрудниками рыбопромысловых компаний, чтобы напомнить о вступающих в силу ограничениях на вылов водных биологических ресурсов. Запретный для добычи период, напомнили в ведомстве, установлен п.23 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства