В Волгограде благоустроили территорию геронтологического центра

Общество 15.04.2024 16:32
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15.04.2024 16:32
Около зданий единственного в Волгоградской области геронтологического цента волонтеры помогли навести порядок после зимы. Как сообщило ИА «Высота 102» руководство центра, сегодня здесь проживает 90 пожилых людей, нуждающихся в присмотре специалистов. У них нет возможности выходить за пределы территории, поэтому так важно ее благоустройство.
На призыв о помощи откликнулись сотрудники волгоградского алюминиевого завода. Они пришли вместе с детьми и провели у зданий учреждения весеннюю уборку — убрали старую листву, ветки и мусор, вскопали землю вокруг деревьев, подмели дорожки, побелили бордюры. Волонтеры убеждены — старшему поколению нужно помогать, и внушают эту мысль подрастающему поколению.
— У центра с заводскими волонтерами сложилась большая история дружбы. Это и Новый год в период пандемии, когда они пришли с музыкальными поздравлениями, мы даже танцевали «дистанционно», выходя на балкон, потому что непосредственно нельзя было встречаться. Для наших бабушек и дедушек нарядили елку, были сладкие подарки. До сих пор мы пользуемся подаренной учреждению электрической дробилкой веток. Ребята подарили скворечники – и зимой мы вместе с бабушками подкармливаем птичек, — выразил благодарность руководству волонтерам заместитель директора центра по общим вопросам Юрий Трошин.
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