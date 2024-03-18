В Волгоградской области нашли молочку с загадочным составом

Фото из архива ИА «Высота 102»
Общество 18.03.2024 12:41
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18.03.2024 12:41
Сотрудники Россельхознадзора выявили у предпринимателя из Киквидзенского района Волгоградской области целый ряд именований молочной продукции с неизвестным составом. Как сообщили в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республики Калмыкия, не прошли проверку молоко, кефир, брынза, творог, йогурт и молочный коктейль.
Ведомством установлено, что предпринимателем был оформлен производственный сертификат на 194 кг молочной продукции без указания сырья.
- Предпринимателем нарушены требования Закона РФ № 4979-1 «О ветеринарии», технического регламента «О безопасности пищевой продукции», ветеринарных правил организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме. Кроме того, нарушена прослеживаемость пищевой продукции, - пояснили в ведомстве.
По факту нарушения уполномоченному лицу направлено предупреждение. Также объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законодательством.
Фото из архива ИА «Высота 102»
Фото из архива ИА «Высота 102»
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