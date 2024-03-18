В Волгоградской области нашли молочку с загадочным составом









Сотрудники Россельхознадзора выявили у предпринимателя из Киквидзенского района Волгоградской области целый ряд именований молочной продукции с неизвестным составом. Как сообщили в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республики Калмыкия, не прошли проверку молоко, кефир, брынза, творог, йогурт и молочный коктейль.





Ведомством установлено, что предпринимателем был оформлен производственный сертификат на 194 кг молочной продукции без указания сырья.





- Предпринимателем нарушены требования Закона РФ № 4979-1 «О ветеринарии», технического регламента «О безопасности пищевой продукции», ветеринарных правил организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме. Кроме того, нарушена прослеживаемость пищевой продукции, - пояснили в ведомстве.





По факту нарушения уполномоченному лицу направлено предупреждение. Также объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законодательством.



Фото из архива ИА «Высота 102»