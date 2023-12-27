Расследования

Судьбу краснодарского экс-судьи Геннадия Байрака решили в Волгограде

Расследования 27.12.2023 13:21
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27.12.2023 13:21

В Волгоградском областном суде вынесли приговор в отношении бывшего судьи Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака, признанного виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и превышении должностных полномочий лицом, занимающим госдолжность, сообщает V102.RU.      

— Волгоградский областной суд признал Геннадия Байрака виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 286 УК РФ. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на два года со штрафом в размере 500 тысяч рублей, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. 

Как стало известно «Высоте 102», Байрак оказал помощь знакомым по делу о признании права собственности на домовладение, а также обещал помочь в положительном решении по гражданскому делу. Уголовное дело направили для рассмотрения в Волгоградский регион. Вопрос о подсудности решил Четвертый кассационный суд общей юрисдикции Краснодара. Материалы поступили в Волгоградский областной суд 11 октября 2022 года.

В мае 2021-го, согласно повестке 5-го заседания Квалификационной коллегии судей Краснодарского края, Геннадий Федорович Байрак подал заявление о прекращении его полномочий судьи Октябрьского районного суда Краснодара на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с уходом в отставку 1 июня 2021 года. 

— Собранные ГСУ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Следствие и суд установили, что в 2021 году Байрак незаконно требовал от знакомого передать ему 2,3 миллиона рублей. Для этой цели он изготовил иск от имени адвоката о взыскании денежных средств якобы за оказанные юридические услуги и принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на домовладение потерпевшего, — заявили в пресс-службе СК РФ. — Затем он потребовал от сотрудников возглавляемого им суда принять исковое заявление и распределил его судье, который наложил арест на домовладение потерпевшего.

Уточняется, что противоправную деятельность Байрака пресекли следователи СК и сотрудники ФСБ России.

Скриншот: видео «НовостиВолгограда.ру» 

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