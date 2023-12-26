Общество

«Настроение сразу – в гору»: Волгоград на несколько часов окунулся в снежную сказку

Общество 26.12.2023 08:14
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26.12.2023 08:14


Те из жителей Волгограда, кто вечером 25 декабря решил лечь спать пораньше, наверняка пропустили событие, которого с нетерпением ждали многие из них, и особенно дети, – в город пришел большой снег. За считанные минуты улицы Волгограда покрылись белой пеленой, а уже к полуночи на пешеходных зонах и дорогах образовались приличные по местным меркам сугробы. 

Пропустить снегопад, в один миг преобразивший улицы нашего города, конечно, никак не мог фотограф «Высоты 102» Павел Мирошкин. До трех часов ночи он гулял по опустевшему Волгограду, чтобы сделать уникальные, без преувеличения кадры. Ведь уже к утру от зафиксированного им великолепия  практически ничего не осталось. А если верить прогнозу синоптиков, из-за упрямого плюса на уличных термометрах, Волгоград к полудню снова примет серый, будничный и непраздничный вид. 


– Одно могу сказать – это было по-настоящему великолепно. И очень жаль, что многие из наших читателей пропустили такую красоту, – говорит Павел. – За несколько часов съемки я встретил не больше пары десятков человек на улицах. Те же, кто гулял в поздний час, очевидно, как и я, никуда не спешили, наслаждаясь видами. За два часа обильного снегопада город преобразился до неузнаваемости. Настроение сразу – в гору.  



Под романтичным настроением прошлой ночью оказались не только прохожие, но и те из волгоградцев, кто находился на улице по долгу службы.

– Очень приветливыми были полицейские на Аллее Героев. Перекинулись парой слов, пожелали друг другу доброй ночи, – делится впечатлениями фотограф. – А вот водителю троллейбуса №9 повезло меньше всех остальных. По каким-то причинам у машины отвалилась сразу пара колес. В итоге водителю и прибывшим на подмогу пришлось провести под снегом на дороге несколько часов. 


Наверняка каждый, кто наблюдал за снегопадом из окна или, как и фотограф ИА «Высота 102» бродил по заснеженным улицам, загадывал про себя, чтобы снег на наших улицах задержался хотя бы до новогодней ночи. Однако прогноз волгоградских синоптиков не сулит нам снежной погоды – уже сегодня, 26 декабря, в Волгограде ожидается до +4 градусов, ветер и дождь. 








Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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