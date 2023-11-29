Волгоградцам обещают в последний день осени шторм и потоп

В Волгоградской области завтра, 30 ноября, синоптики прогнозируют сильные дожди, порывы штормового ветра и ночные заморозки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, последний день осени выдастся дождливым и холодным, на дорогах гололедица.

— По области завтра пройдут местами сильные дожди. Ветер южного направления с порывами до 15-20 м/с. В ночные часы за окном +2...+7 °С, при прояснениях температура упадет до -2 °С, после обеда столбики термометров покажут +3...+8 °С, — уточнили в региональном ЦГМС.

В Волгограде завтра временами дождь. Ветер южного направления со скоростью до 15-18 м/с. Температура по городу ночью +2...+4 °С, днем +6...+8 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»