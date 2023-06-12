Под российским триколором: в Волгограде развернули 100-метровый флаг РФ

Общество 12.06.2023 12:44
0
12.06.2023 12:44
Флаг России протяженностью 100 метров сегодня, 12 июня, развернули в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Как сообщает V102.RU, огромное полотнище держали в руках активисты, юнармейцы, студенты, общественники и представители национальных объединений Волгоградской области.
Оператор информагентства снял огромный флаг со всех ракурсов, побывал и под российским триколором. Смотрите на видео, как это было.
В городской администрации пояснили, что эта патриотическая акция открыла основные торжества в честь Дня России. В данный момент эстафету в ЦПКиО перехватили творческие коллективы. Народные гуляния здесь пройдут до позднего вечера.
В 22.00 небо над Центральным парком культуры и отдыха озарит праздничный фейерверк.
Напомним, что праздничные мероприятия проходят и на Центральной набережной, где в рамках Дня России запланированы концерты, флешмоб и фестиваль блогеров.
Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»
Читайте по теме:
Флаг России из нескольких тысяч ленточек подняли в Волгограде12.06.2023 16:59
Общество 12.06.2023 16:59
Призы и подарки: Ворошиловский торговый центр объявил о старте новой акции12.06.2023 16:36
Общество 12.06.2023 16:36
Певица Нюша и блогеры устроили движ в центре Волгограда: фоторепортаж12.06.2023 15:35
Общество 12.06.2023 15:35
«Главное – верить в себя»: Бочаров вручил паспорта волгоградским школьникам12.06.2023 14:31
Общество 12.06.2023 14:31
Отдыхающих на набережной волгоградцев зовут в контрактники12.06.2023 14:05
Общество 12.06.2023 14:05
«Они присасываются и заражают»: болезнью Лайма от укусов клещей заболели шесть волгоградцев12.06.2023 10:38
Общество 12.06.2023 10:38
Как доехать и что посмотреть: в Волгограде отмечают День России концертами и флэшмобом12.06.2023 09:34
Общество 12.06.2023 09:34
«Нужен черпак и спасательный круг»: в Волгоградской области проверяют лодки, катера и яхты12.06.2023 08:40
Общество 12.06.2023 08:40
В День России в Волгограде ограничат продажу алкоголя12.06.2023 07:50
Общество 12.06.2023 07:50
Волгоградцев предупредили о шторме, падающих деревьях и рвущихся проводах11.06.2023 21:41
Общество 11.06.2023 21:41
Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области ввели оранжевый уровень опасности11.06.2023 20:03
Общество 11.06.2023 20:03
В Волгоградской области штормовой ветер сорвал крышу школы11.06.2023 19:13
Общество 11.06.2023 19:13
Экс-депутат с британским «следом» Илья Кошкарев покинул Волгоград11.06.2023 18:09
Общество 11.06.2023 18:09
После 12 июня в пяти районах Волгограда отключат горячую воду11.06.2023 17:07
Общество 11.06.2023 17:07
Волгоградцы в начале лета не досчитались киосков с квасом11.06.2023 14:45
Общество 11.06.2023 14:45