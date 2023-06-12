Под российским триколором: в Волгограде развернули 100-метровый флаг РФ









Флаг России протяженностью 100 метров сегодня, 12 июня, развернули в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Как сообщает V102.RU, огромное полотнище держали в руках активисты, юнармейцы, студенты, общественники и представители национальных объединений Волгоградской области.





















Оператор информагентства снял огромный флаг со всех ракурсов, побывал и под российским триколором. Смотрите на видео, как это было.







В городской администрации пояснили, что эта патриотическая акция открыла основные торжества в честь Дня России. В данный момент эстафету в ЦПКиО перехватили творческие коллективы. Народные гуляния здесь пройдут до позднего вечера.













В 22.00 небо над Центральным парком культуры и отдыха озарит праздничный фейерверк.

Напомним, что праздничные мероприятия проходят и на Центральной набережной, где в рамках Дня России запланированы концерты, флешмоб и фестиваль блогеров.

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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