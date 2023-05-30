«На их сторону встал прокурор»: скандал из-за дома на дороге снова привел волгоградцев в суд

В редакцию ИА «Высота 102» обратился многодетный отец Максим Гавва, который поделился подробностями многолетнего «дорожного» конфликта с семьей Амалининых в Ворошиловском районе Волгограда. По словам мужчины, соседи, ранее утверждавшие, что выделенный властями многодетной семье земельный участок, перекрыл им выезд из гаража, теперь заняли выжидательную позицию — в суд с новым иском против семьи Гавва вышел прокурор города Петр Треглазов.

Максим опасается, что теперь его и супругу лишат законного участка и просто выкинут на улицу с тремя детьми.





Волгоградец пребывает в глубоком шоке и не понимает, почему правосудие действует так избирательно, когда есть законные решения судов по спорному вопросу. Ранее многодетный отец рассказывал, что их соседи Амалинины проиграли все суды, а дочь главы семейства Ксения, к слову, являющаяся вдовой участника СВО, попыталась использовать последний шанс и вышла на федеральный уровень, озвучив ситуацию на стриме ОНФ.

— С Амалиниными у нас диалога нет. Они оскорбляют нас, не дают строиться, а отец Ксении Сергей еще до того, как мы получили участок, занял три сотки нашей земли своим палисадником и слышать ничего не желает, что это незаконно. Он вообще крайне недоволен, что мы с семьей появились на их улице, что участок дали нам. К ним ходить бессмысленно, никакого разговора не получается. Чтобы больше не накалять обстановку, не участвовать в их провокациях, мы не посещали наш участок с прошлого года. А теперь узнаем, что на их сторону встал прокурор Волгограда. Вроде как он защищает неопределенный круг лиц, детей-инвалидов, которым необходим этот якобы проезд, который на самом деле просто натоптанная по привычке дорожка. Им так удобней, поэтому они так уперлись. Силу привычки никто не отменял, — говорит Максим.

Волгоградец уточняет, что прокурор подал иск 11 мая 2023 года, в котором просит суд признать недействительным постановление комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области, согласно которому семья Гавва получила участок в Ворошиловском районе.

— Мы записались на прием к Треглазову 16 мая, чтобы понять, что вообще происходит. Принесли с собой все доказательства, что нам на законных основаниях, как многодетной семье комитет по управлению госимуществом региона в апреле 2021 года выделил участок под жилищное строительство на улице Темрюкской. Наш сосед Сергей Амалинин всячески это пытался оспорить, в том числе проект планировки, утвержденный постановлением администрации Волгограда. Повторюсь, у нас с собой были все решения судов: Центрального райсуда Волгограда, Ворошиловского, Волгоградского облсуда, Четвертого кассационного суда Краснодара, подтверждающие нашу правоту. Однако Петр Треглазов заявил, что он не будет смотреть наши бумаги. В кабинет зашла его помощница, которая и составляла тот самый иск против нас и пояснила, что она истребует необходимые документы, если они понадобятся. Мой вопрос к прокурору, почему у нас такое выборочное правосудие и, почему прокуратура не хочет защитить наши права, а защищает права только другой стороны, так и остался без ответа.

Максим уточняет, что исполнительные листы от УФССП региона, касающиеся устранения препятствий со стороны семьи Амалининых, обязывающие демонтировать палисадник, находятся в производстве.

— Приставы приезжают на место, Амалинин категорически против этого, он не хочет ничего делать. На него налагают штрафы, но ему все равно. Мы из-за этого даже свой участок огородить не можем, — продолжает Максим. — Стройка наша тоже встала с 2021 года. Был момент, я нанял грузовики, они привезли материал, чтобы выровнять землю на моем участке, так Сергей настроил всех живущих рядом соседей против нас и буквально полез под колеса многотонников. Из-за этого мы не смогли произвести выгрузку, моя семья потеряла деньги, а у нас трое детей. При этом мой сосед оскорблял рабочих, лез на рожон и не хотел понимать элементарных вещей. Сейчас мы живем с женой и детьми у моей тещи. А теперь нас хотят лишить участка, а нашу семью, я так понял, выкинуть на улицу.

В ответ на редакционный запрос официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина пояснила, что прокуратурой Волгограда проведена проверка по обращениям жителей улиц Темрюкской, Автозаводской, имени Академика Палладина, сообщивших о нарушении прав в части ограничения проезда по улице Темрюкской. Среди заявителей были многодетные семьи, а также семьи с детьми-инвалидами.

— В ходе надзорной проверки установлено, что земельный участок по улице Темрюкской, 23 был предоставлен многодетной семье. При этом данный земельный участок расположен на месте выезда с улицы Темрюкской на улицу Автозаводскую. Кроме того, при предоставлении данного земельного участка не учтен тот факт, что выезд из гаража соседнего участка выходит непосредственно на вновь образованный земельный участок, что препятствует пользованию имуществом другой семьи, также относящейся к категории социально незащищенной, — добавила Черединина. — Также отсутствие проезда может создать препятствия для движения автомобилей скорой медицинской помощи, пожарных и иных экстренных служб, что является недопустимым. В этой связи прокурором Волгограда в суд предъявлено исковое заявление о прекращении права собственности на спорный земельный участок с обязательной проработкой совместно с органами власти вопроса о предоставлении многодетной семье иного равнозначного варианта. Данная проблемная ситуация не снимается с контроля прокуратуры до момента фактического урегулирования спора и восстановления прав граждан.

В пресс-службе облпрокуратуры прокомментировали и заявление Максима Гавва о действиях прокурора Треглазова на личном приеме.

— В части доводов о приеме заявителей прокурором Волгограда сообщаем, что 16 мая 2023 года в ходе личного приема граждане выразили несогласие с предъявленным иском. Прокурором Волгограда сообщено заявителям о причинах предъявления искового заявления и о том, что иск находится на рассмотрении в суде, — утверждают в надзорном ведомстве. — Имевшиеся у заявителей документы уже были в распоряжении прокуратуры, в связи с чем приобщать их к материалам надзорной проверки не было необходимости. Также прокурором города гражданам, в случае если они считают, что их права нарушены, предложено обратиться в прокуратуру с соответствующим заявлением. Однако до настоящего времени такое заявление в прокуратуру Волгограда не поступало.

Фото и коллаж: Максим Гавва / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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