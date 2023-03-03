Волгоградка с двумя детьми отравилась угарным газом

Жительница Тракторозаводского района Волгограда с двумя детьми доставлена в больницу с отравлением угарным газом. Как сообщает ИА «Высота 102», младшему из детей всего один год.

– Пострадавших доставили в больницу №25 с улицы Гули Королевой, – сообщили информагентству в экстренных службах. – В настоящее время их жизни ничего не угрожает. Все трое были своевременно осмотрены специалистами, им оказана вся необходимая помощь.

Уточняется, что матери детей 35 лет, младшей ее дочери – год и месяц, еще один ребенок – мальчик в возрасте 11-ти лет.

По предварительным данным, причиной отравления стала неисправность газовой колонки.