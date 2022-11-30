ГУ МЧС: пожар на складе в Волгограде локализован в 10.15

В Волгограде уже семь часов борются с крупным пожаром на улице Самарской в Кировском районе. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, возгорание к этому часу удалось локализовать.

– В 10:15 объявлена локализация пожара в Кировском районе города Волгограда на площади 1500 кв.м., – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. – К ликвидации пожара привлекается всего 104 человек,33 единицы техники, в том числе от МЧС России 85 человек, 28 единиц техники.





Напомним, что сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС в 03.30. Уже через час – в 4.55 – был объявлен второй ранг пожара, к 07.50 площадь пожара составила 1500 кв.м.

По сведениям корреспондентов ИА «Высота 102», которые находятся на месте происшествия, у сотрудников МЧС возникли проблемы с водой – пожарные рукава приходится тянуть с берега Волги.

– Линия пожарная есть, но в ней плохой напор воды. Тянут рукава с Волги, – сообщают сотрудники информагентства.





Не исключено, что возгорание произошло на территории ООО «Офисмаг-Поволожье». Организация зарегистрирована по адресу ул. Самарская, 1. В административном здании, расположенном по данному адресу, в настоящее время пожарные борются с огнем. Охвачен пламенем и склад в соседнем строении по адресу ул. Самарская, 1Г.

Получить комментарий в ООО «Офисмаг-Поволожье» к этому часу редакции ИА «Высота 102» не удалось.





По предварительным данным, в результате ЧП на юге Волгограда никто не пострадал.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»