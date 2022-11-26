Спецоперация на Украине

В СВО погиб младший сержант из Камышина Роман Громов

Спецоперация на Украине 26.11.2022 12:12
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26.11.2022 12:12



Младший сержант из Камышина Волгоградской области Роман Громов погиб в ходе специальной военной операции на Украине.
- Роман Вячеславович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Романа Громова искренние соболезнования. Вечная память Герою! - сообщили в администрации Камышина.
Фото: администрация Камышина / t.me

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