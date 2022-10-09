На юге Волгограда потушили аварийную двухэтажку

Происшествия 09.10.2022 19:29
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09.10.2022 19:29
Сегодня, 9 октября, в Красноармейском районе Волгограда потушили пожар в аварийном двухэтажном доме на улице Олимпийская. Как сообщили ИА «Высота 102» жители района, загорелось здание, которое давно расселено.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре в Красноармейском районе поступило на пульт оперативного дежурного в 15:49.
- Горело двухэтажное неэксплуатируемое задние, - рассказали в ведомстве.
Пожарные расчеты 7-ой пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 17:05. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Причины пожара устанавливаются.
Напомним, что на улице Олимпийской находятся старые многоквартирные дома, многие из которых признаны аварийными и уже расселены.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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