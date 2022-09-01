МЧС объявило штормовое предупреждение в Волгоградской области

Общество 01.09.2022 09:36
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01.09.2022 09:36
Неблагоприятные погодные явления ожидаются сегодня и завтра в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», с предупреждением выступило ГУ МЧС по Волгоградской области. Так, 1 сентября, ночью и утром 2 сентября в отдельных районах региона прогнозируют ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду.
ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует: при получении информации о сильном ветре соблюдайте меры безопасности, при парковке машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним.
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