Судьбу жестоко растерзавших кошку подростков решат в Волгограде

В Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Кировского района Волгограда поступили административные материалы на родителей подростков, зверски растерзавших кошку на юге города. Как стало известно ИА «Высота 102», также на очередном заседании будет решаться вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет.

— Материалы по указанному правонарушению в комиссию по делам несовершеннолетних Кировского района поступили из органов полиции и будут рассмотрены на очередном заседании, — добавили в пресс-службе администрации Волгограда. — Родители подростков уведомлены сотрудниками полиции о необходимости присутствия на заседании. Согласно ст. 5.35 КоАП в отношении родителей или других законных представителей несовершеннолетних предусмотрена ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей в виде предупреждения или штрафа.

Журналистам информагентства удалось узнать, что точная дата держится в секрете, так как история получила мощный общественный резонанс. Сами заседания проходят два раза в неделю. Постановление комиссии принимается простым большинством голосов.

Тем временем в Сети продолжает набирать голоса онлайн-петиция, созданная волгоградкой Татьяной Азарных. Женщина просит придать максимальную огласку жестокой расправе с животным.

— Я очень надеюсь на СМИ, что эта история будет освещена и подростков все-таки поставят на специальные учеты. Родителей тоже надо максимально наказывать, а не смешными штрафами, — считает Татьяна.

К сегодняшнему дню за обращение проголосовали уже 2309 человек.

Ужасающий по своей жестокости инцидент произошел рано утром 17 августа на улице Майской на юге Волгограда. Растерзанное животное нашли на участке одного из домов. У кошки был распорот живот, а внутри находились камни. Камеры видеонаблюдения, установленные по периметру дома, помогли найти и установить личности несовершеннолетних.

Со слов детей, труп животного они обнаружили в зарослях в частном секторе.

Мама одной из девочек Мария Пашегорова в беседе с корреспондентом информагентства сообщила, что ее дочь находилась в компании подростков, но лично ничего противозаконного не совершала.

— На моего ребенка началась травля в Сети, хотя она даже близко к кошке не подходила. Я запретила ей общаться с ними [другими подростками], — пояснила Мария.

Однако на кадрах видео, оказавшегося в распоряжении редакции можно различить, что в то время, как одна из девочек позирует с кошкой, держа последнюю за хвост, ее снимает на телефон другая школьница.

Как рассказала сама участница происшествия, она просто переписывалась с другом в соцсетях и ничего не снимала.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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