В Волгограде полицейские установили и опросили компанию подростков, зверски растерзавших кошку в Кировском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», родителей подростков привлекли к административной ответственности.

— Сотрудники УМВД России по городу Волгограду провели проверку по заявлению жительницы Кировского района, обнаружившей во дворе своего домовладения труп кошки, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В ходе проверки полицейские изъяли видеозапись с камеры наблюдения. Все участники событий установлены и опрошены. Это два мальчика и две девочки в возрасте от 13 до 15 лет — школьники из Кировского района.

Со слов детей, труп животного они обнаружили в зарослях в частном секторе.

Как уточнили в областном главке МВД, родителей подростков привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

— Решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет, — добавили в полицейском ведомстве. — Результаты проверки будут переданы в следственные органы.

Шокирующий инцидент накануне произошел в Кировском районе Волгограда на улице Майской. Компания подростков растерзала кошку и закинула ее за забор жилого дома. Глумление над животным попало на камеры видеонаблюдения.

Одна из школьниц, попавших на видео, отдирала кишки животного и набивала живот кошки камнями. Всех подростков ситуация изрядно забавляла. Затем девочка позировала с мертвой кошкой, пока ее подруга снимала происходящее телефон. После подросток с силой швырнула животное за забор частного дома.

В разговоре с корреспондентом информагентства мать одной из девочек Мария Пашегорова рассказала, что ей никто никаких штрафов не выписывал.

— Я просто дала объяснения в полиции и все. Моя дочь ни в чем не виновата. Она просто была в компании этих ребят, но ничего не делала, даже близко к кошке не подходила. Я запретила ей общаться с ними [другими подростками]. На мою дочь сейчас идет травля, поэтому я закрыла свой аккаунт.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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