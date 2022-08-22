«Убивали и смеялись»: волгоградских подростков в Сети требуют наказать за растерзание кошки

На одном из популярных ресурсов создана онлайн-петиция с требованием наказать подростков, зверски растерзавших кошку в Кировском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ресурс, автором выступает Татьяна Азарных.

В своем обращении женщина требует максимальной огласки происшествию и реального наказания для детей и их родителей.

— Убивали и смеялись!!! Смеются до сих пор.. Я никогда не писала.. А мне страшно.. Такие люди среди нас.... . А завтра кого пойдут убивать? Собаку, бомжа, ребенка ? Обратите внимание!!!!!! Гуляющие в 4 утра дети !!! С удовольствием убивающие и истязающие животных!! Полиция выписала штраф родителям 500 рублей! А давайте убивать и платить такой штраф!!!! (пунктуация и орфография автора сохранены, — Прим. ред.), — цитирует информагентство слова Татьяны Азарных.

На сегодня петицию подписали почти 700 человек. Когда обращение соберет 1000 подписей, как сообщают авторы проекта, оно вероятнее всего отобразится в подборке рекомендуемых петиций.

Ужасающий по своей жестокости инцидент произошел рано утром 17 августа на улице Майской на юге Волгограда. Растерзанное животное нашли на участке одного из домов. У кошки был распорот живот, а внутри находились камни. Камеры видеонаблюдения, установленные по периметру дома, помогли найти и установить личности несовершеннолетних.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, все участники событий установлены и опрошены. Ими оказались два мальчика и две девочки в возрасте от 13 до 15 лет — школьники из Кировского района. Родителей подростков привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Со слов детей, труп животного они обнаружили в зарослях в частном секторе. В полицейском ведомстве добавили, что решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет.

Мама одной из девочек, находившейся в момент расправы над животным в компании подростков, сообщила о начавшейся травле дочери в соцсетях. По словам женщины, ее ребенок ни в чем не виноват.

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