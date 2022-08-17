Происшествия

Вырвали кишки и набили камнями: в Волгограде подростки жестоко растерзали кошку

Происшествия 17.08.2022 19:41
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17.08.2022 19:41


В Кировском районе Волгограда на камеры видеонаблюдения попала компания подростков, которая растерзала кошку и закинула ее за забор жилого дома. Как стало известно ИА «Высота 102», ужасающий по своей жестокости инцидент произошел рано утром на улице Майской. 

Корреспондентам ИА «Высота 102» удалось связаться с местной жительницей, представившейся Светланой. По словам женщины, растерзанный труп животного нашла у себя во дворе ее сестра. 

— В доме, рядом с которым все произошло, проживает моя сестра. У них привычка каждое утро прогуливаться с сыном по участку. В этот раз вышел папа и обнаружил на территории мертвую кошку, — рассказала женщина. — У нее был распорот живот, а внутри находились камни. 

Как уточнила Светлана, по периметру частного дома установлены камеры, на которые и попала компания подростков. Редакция ИА «Высота 102» располагает видео, но по этическим причинам мы не можем его опубликовать. 


На кадрах девочка-подросток в белых шортах подходит к лежащей на земле кошке. Чуть поодаль расположились ее компаньоны — двое парней и девушка. Один из молодых людей почему-то лежит на земле. 

Затем школьница поднимает животное за хвост и несет его к своим друзьям. Потом она кладет кошку на землю и опускается на корточки, чтобы подобрать камни и засунуть их животному в разрезанный живот. В этот момент подходит вторая девочка и начинает наблюдать за действиями своей подруги. Один из парней в это время разговаривает по телефону и отходит чуть поодаль. Второй парень продолжает лежать на земле. 

Затем девочка в белых шортах резко поднимает кошку за хвост и начинает с ней позировать. Ее подруга снимает происходящее на телефон. Потом школьница подносит животное за хвост к лицу лежащего на земле парня. 


Далее девочка в белых шортах прижимает стопой внутренности животного к земле и пытается их в буквальном смысле оторвать. Всех подростков эта ситуация изрядно забавляет. После школьница принимается раскручивать кошку за хвост вокруг себя. Компания молодых людей улыбается и глумится. Девочка с силой швыряет животное за забор частного дома и подростки убегают. 


— Мы сразу написали заявление через сайт МВД. К обеду приехали полицейские. Осмотрели животное и местность вокруг, опросили нас, изъяли записи, — поделилась Светлана. — Соседи знают, кто это сделал. Подростков опознали. Они все местные — из Кировского района. 

В редакцию обратилась мать одной из девушек, которая была сегодня утром в компании истязателей. Женщина уверяет, что ее дочери начали угрожать, после того, как фотографии жестокой расправы появились в Сети. 


— Моя дочка на фото во всем черном. Все они друзья. Из одной школы. Все не так было, как это преподносят в Интернете, — считает Мария Пашегорова. — Моя дочь отпросилась пойти с друзьями встретить рассвет. Где-то в начале четвертого. Так и сказала, мол, скоро в школу, остались последние дни. Я отпустила ее, так как хорошо знаю ребят, с кем она пошла гулять. На улице ее подруга нашла мертвую кошку, которую разорвали собаки, и попыталась вправить ей кишки, но у нее не получилось. Потом она просто хотела ее выбросить, а моя дочь сказала ей бросать в канаву, но та не послушалась и выкинула кошку за забор дома. 

Женщина уверяет, что ее дочь ничего противозаконного не делала. 

— Что тут такого? Кошка же мертвая была. Ребята ничего с ней не делали. А то, что кишки вправляли, а что здесь такого? Моя [дочь] как пришла, мне все сразу рассказала. Потом в Интернете выложили фотографии, и началась травля. Теперь мою дочь угрожают убить или покалечить, — добавила волгоградка. 

По словам женщины, она дала объяснения в полиции и лично увидела видеозапись. Но как уточняет мать девочки, на кадрах ничего предосудительного не происходит.

Через некоторое время после общения с журналистами ИА «Высота 102» Мария Пашегорова изменила личные данные своего аккаунта ВК и закрыла профиль. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области журналистам информагентства сообщили, что по данному факту организована проверка. 

— Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются лица и обстоятельства, — прокомментировали в областном главке МВД. 

Журналистам ИА «Высота 102» удалось выяснить, что глумившейся над кошкой школьнице исполнилось 14 лет. Другим участникам расправы от 15 до 17 лет. Подростки ранее учились в одной школе Кировского района Волгограда. 

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

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