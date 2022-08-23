Происшествия

Петиция о наказании подростков в Волгограде набрала почти 1500 голосов

Происшествия 23.08.2022 10:05
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23.08.2022 10:05


Петиция с призывом наказать подростков, зверски растерзавших кошку в Кировском районе Волгограда, продолжает набирать голоса неравнодушных горожан. Как сообщает ИА «Высота 102», за сутки за онлайн-обращение волгоградки Татьяны Азарных проголосовало почти 1500 человек. 

— Петицию я создала еще в прошлую субботу на эмоциях. Узнала об этой истории из СМИ и решила, что не должны такие люди находиться с нами в одном обществе. Это же ненормально. Что должно быть в голове, чтобы такое сотворить с животным? — задается вопросом автор петиции. 

По словам женщины, ее цель — максимальная огласка. 

— Информацию принялись распространять волонтеры. Я очень надеюсь на СМИ, что эта история будет освещена и подростков все-таки поставят на специальные учеты. Родителей тоже надо максимально наказывать, а не смешными штрафами, — считает Татьяна. 

Ужасающий по своей жестокости инцидент произошел рано утром 17 августа на улице Майской на юге Волгограда. Растерзанное животное нашли на участке одного из домов. У кошки был распорот живот, а внутри находились камни. Камеры видеонаблюдения, установленные по периметру дома, помогли найти и установить личности несовершеннолетних.

Со слов детей, труп животного они обнаружили в зарослях в частном секторе. В полицейском ведомстве добавили, что решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет. 

Мама одной из девочек Мария Пашегорова в беседе с корреспондентом информагентства сообщила, что ее дочь находилась в компании подростков, но лично ничего противозаконного не совершала. 

— На моего ребенка началась травля в Сети, хотя она даже близко к кошке не подходила. Я запретила ей общаться с ними [другими подростками], — пояснила Мария.

Однако на кадрах видео, оказавшегося в распоряжении редакции, можно различить, что в то время, как одна из девочек позирует с кошкой, держа последнюю за хвост, ее снимает на телефон другая школьница.  

Как рассказала сама участница происшествия, она просто переписывалась с другом в соцсетях и ничего не снимала. 

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

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