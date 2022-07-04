Бродила в одном памперсе: годовалую девочку у дороги случайно нашли жители Волгограда

В Волгограде сегодня, 4 июля, жители Советского района обнаружили у дороги годовалую девочку. Родителей рядом не оказалось, при этом, сообщают очевидцы, ребенок был раздет. На место происшествия горожане вызвали полицию и скорую помощь.

– Утром, около девяти часов, пошли в магазин и увидели ребенка у дороги недалеко от магазина, – рассказали жильцы дома № 34 на улице Панфиловской информационному агентству. – Девочке на вид год – полтора. Была совсем раздетая, в одном памперсе. Самое страшное, что ребенок находился вблизи с проезжей частью. Один Бог знает, что могло случиться. Ребенка забрали, вызвали скорую и полицию. Никто из людей, кого успели по дороге опросить, девочку не видел. Родителей поблизости не было.

В ГУ МВД России по Волгоградской области происшествие информационному агентству подтвердили и сообщили, что мать девочки уже нашлась. Как выяснилось, женщина оставил ребенка в частном доме, а сама отправилась за покупками. Малышка, улучив момент, выбралась на улицу.

– Установлено, что мать пошла в магазин, оставив девочку под присмотром другого ребенка. Девочка самостоятельно вышла на улицу, перешла дорогу, где ее и обнаружили прохожие, – прокомментировали в пресс-службе регионального главка полиции. – Ребенок доставлен в больницу. Проводится проверка.

Известно, что пропажу ребенка женщина заметила по возвращении из магазина. При этом в полицию волгоградка не стала, пытаясь самостоятельно разыскать дочь. Отец в этом время был на работе.