



Верховный суд России отказал ООО "Автоград" в рассмотрении жалобы на решение арбитражного суда Волгоградской области о принудительном изъятии для муниципальных нужд комплекса зданий, расположенных на улице Балонина у автовокзала Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Волгоградской области, компания "Автоград" также требовала более 49 миллионов рублей за принадлежащее ему на праве собственности имущество.

По материалам дела, в суд первой инстанции обратился департамент муниципального имущества администрации Волгограда, который просил изъять у ООО "Автоград" 9 объектов недвижимости для муниципальных нужд под строительства транспортно-пересадочного узла. Среди них 7 одноэтажных зданий, 1 двухэтажное с пристройками по улице Михаила Балонина, 11 г, в основном производственного назначения, а также клуб и кафе по улице Невской, 2 а. Общая площадь построек составила 6 000 кв. метров, а площадь всего земельного участка, на котором они находились, - 27 941 кв. метр.

Постановлением администрации Волгограда от 23 августа 2016 № 1317 уполномоченным органом на заключение соглашений об изъятии объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд был определен департамент муниципального имущества администрации Волгограда. Опираясь на данные МУП "ЦМБТИ", департамент определил размер возмещения ООО "Автоград" на сумму 27 236 157 рублей.

Департамент направил в адрес ООО "Автоград" проект соглашения об изъятии объектов для муниципальных нужд. 27 октября 2016 года от общества поступило предложение изменить условия соглашения, установив сумму возмещения в размере 296 195 017, 64 рублей. Ответив отказом, департамент обратился в арбитражный суд с иском о принудительном изъятии у ООО "Автоград" недвижимого имущества для муниципальных нужд и определении размера компенсации за причиненные собственнику убытки.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу о том, что установленная гражданским и земельным законодательством процедура с целью изъятия земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости для муниципальных нужд истцом соблюдена надлежащим образом. Это подтверждалось, в частности, решением об изъятии и установлением цены выкупа. Об изъятии имущества был проинформирован и сам ответчик.

Как отмечается в решении суда, спорные объекты подлежали изъятию из собственности общества, поскольку находились в границах проекта транспортно-пересадочного узла. А им, в свою очередь, был учтен проект планировки и межевания территории транспортно-разворотной площадки на перекрестке в районе улиц Пархоменко и Невской. При таких обстоятельствах суд признал требование департамента о принудительном изъятии у ООО "Автоград" объектов недвижимости законным.



