Политика

Волгоградский губернатор предостерег чиновников и депутатов от пустых обещаний

Политика 24.08.2018 20:03
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24.08.2018 20:03



Губернатор Андрей Бочаров предостерег представителей всех органов власти в регионе и народных избранников, в том числе депутатов Госдумы от Волгоградской области, от пустых обещаний. Как сообщает ИА «Высота 102», с таким посылом глава региона обратился сегодня к участникам региональной конференции «Единой России», которая прошла во второй половине дня в Волгограде. Участие в этом мероприятии приняли 164 делегата - депутаты, главы районов, поселений, городских округов и партийные активисты. О том, что удалось сделать в городе, участники партконференции говорили на секциях. Они прошли по различным направлениям на шести площадках. Так, на секции «Волгоград – город будущего» глава городской администрации Виталий Лихачев в ходе дискуссии выступил с предложением реализовать еще один новый партийный проект под названием «Тротуары Волгограда». Эту идею поддержали. Много сегодня говорили о благоустройстве городских парков, сельских территорий, о дорожном ремонте и др. Строили планы на будущее, отмечая, что многое еще предстоит сделать.



Губернатор в своем выступлении отметил, что главным для всех органов власти остается одно - забота о качестве жизни каждого человека и каждой семьи. «Не надо бояться идти к людям, разговаривать с ними», - отметил Бочаров. Однако он призвал не давать пустых обещаний людям. «Я много ездил по области и наслушался таких обещалок», - сказал губернатор, добавив, что раздавать обещания и не выполнять их – недопустимо. А если пообещали - надо делать. Он отметил, что обращается с этим пожеланием также к депутатам Госдумы, и к сенаторам от Волгоградской области. 

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