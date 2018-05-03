



Член команды президента России Владимира Путина Андрей Бочаров продолжит выполнять обязанности губернатора Волгоградской области, которыми его наделили избиратели региона более четырех лет назад. Об этом главному редактору ИА «Высота 102» Сергею Трофимову сообщил источник в аппарате администрации главы государства. А, по словам информированного собеседника в правительстве РФ, Андрей Бочаров после проведенных с ним встреч в различных органах власти обратился с просьбой не рассматривать его кандидатуру на другие должности.

Между тем, слухи о возможном отъезде волгоградского губернатора на новое место работы получили накануне первомайских праздников широкое распространение не только в соцсетях, но и коридорах здания с колоннами на проспекте Ленина в Волгограде. Видимо, отдельные областные депутаты и чиновники, подхватив «новость» местных диванных экспертов из интернета, рассудили: мол, дыма без огня не бывает... При этом, каждый из доморощенных «пылетологов» дополнял «сенсацию» своими измышлениями и догадками. И получалось, как всегда, про «А» домыслили, а про «Б» - забыли. В аппарате администрации губернатора 29 апреля «кадровую новость» не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, заметив, Андрей Бочаров на выезде — смотрит готовность Волгограда к первомайским праздникам.

Учитывая, что слух о возможной смене работы начал «гулять», решился воспользоваться своими старыми журналистскими связями и контактами в белокаменной, с которыми работал еще в ТАСС, а также во времена губернаторства Анатолия Бровко, Сергея Боженова, отправленных досрочно в отставку.

Выслушав мой вопрос и версии о новых назначениях Бочарова, собеседник из администрации президента заметил, смеясь: «Ничего удивительного, видимо, оппоненты губера «напряглись» от количества и уровня его встреч, которые прошли в апреле в Москве — с Владимиром Владимировичем Путиным, с премьер-министром правительства Дмитрием Медведевым, с помощником президента Игорем Левитиным, заместителем председателя правительства Дмитрием Козаком, министрами транспорта, финансов Максимом Соколовым, Антоном Силуановым и другими руководителями министерств и ведомств. Не зная их содержания, скорее всего, отдельные личности и стали додумывать... Весна ведь, у некоторых сезонное обострение».

«Насколько я знаю, - продолжил собеседник из Кремля, - во-первых, Андрей Иванович, как сообщали твои коллеги, в ходе проведенных встреч поблагодарил руководство страны, вышеназванных членов правительства за повседневное внимание к проблемам региона, помощь, и в частности, при формирования бюджета на нынешний год и информировал о ходе выполнения задач, поставленных Владимиром Владимировичем...»

Что касается предложений Бочарову, «ничего невероятного в этом нет", подчеркнул, отвечая на мой вопрос, другой собеседник со Старой площади, ведь "идет омоложение правящей элиты". "Не забывай и другое: через несколько дней — 7 мая состоится инаугурация Владимира Путина, который должен будет сформировать правительство страны. Да, здесь есть вопросы, интригу добавил и сам президент, употребивший в своем послании Совету Федерации формулировку «новое правительство». Каким оно будет, кто из ключевых фигур останется, а кто уйдет? Версий немало, как и кандидатур. Вот и проходят встречи и в первую очередь с теми, кто входит в кадровый резерв президента, делаются предложения... Встречи были и с мэром Москвы, главой Ингушетии, губернатором Ставропольского края и т. д. Насколько мне известно, Андрей Бочаров просил не рассматривать его для перехода на другую работу, подчеркнул источник из Кремля, больше скажу, ваш губернатор аргументированно просил дать ему возможность довести до конца в регионе начатые серьезные программы, которые направлены не только на развитие Волгоградской области, но и России в целом. Среди них — строительство в Волгограде объездной автомагистрали, открытие производственной площадки с участием иностранных инвесторов на территории бывшего «Химпрома», решение проблем с жильем обманутых дольщиков, возведение третьей очереди в международном волгоградском аэропорту, налаживание деловых партнерских связей со странами Каспийского бассейна с заходом их судов в речпорт Волгограда и т. д.

Несмотря на полученную информацию, все-таки хотелось получить ответ от первоисточника. Да простят меня чиновники, Андрея Бочарова подкараулил у здания обладминистрации после его поездки в аэропорт, где губернатор ознакомился с ходом завершающихся работ на терминале внутренних линий. По сути, встал у него на пути перед входом. Увидев незапланированный подход, сопровождающие губернатора явно оторопели, занервничали, их лица выражали раздражение... Губернатор же, хитро улыбнувшись, спросил: «Вопрос московский.., я же работаю...» Услышав мой ответ: «да», продолжил улыбаясь - "Помнишь классику советского кино — фильм «Офицеры»?" Мы уже подошли к кабинету главы обладминистрации, прежде чем открыть дверь, Андрей Иванович заметил: "Ответ на твой вопрос — в заключительном эпизоде этого жизненного киношедевра... вспомнил?!"

Фильм «Офицеры» смотрел не раз. Более того, будучи курсантом московского погранучилища, был среди первых зрителей до выхода его в прокат в кинотеатрах страны. И представляли его главные герои художественного фильма, на котором выросло ни одно поколение, актеры Георгий Юматов и Василий Лановой. Поэтому без труда в памяти восстановил диалог двух друзей — между командующим округом Вараввой (Лановым), который предложил командиру танковой дивизии Трофимову (Юматову) перевод в Москву - в военную академию. Однако комдив остался в дивизии. О чем танкистам, совершавшим марш, сообщила жена генерал-майора, роль который блистательно сыграла актриса Алина Покровская.

В свою очередь губернатор, отвечая на мой «московский вопрос», отметил, «то, что сделано — это только первые шаги, которые направлены на развитие региона, бросать начатое на полпути к поставленным задачам не могу».