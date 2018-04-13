В Волгоградской области угрожавшего шашкой директора кафе приговорили к 200 часам работ

Директора кафе в Волгоградской области приговорили к 200 часам обязательных работ за угрозы казачьей шашкой бармену за отказ работать сверхурочно. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор районного суда, инцидент произошел в октябре прошлого года в городе Новоаннинск. В зале своего кафе мужчина распивал спиртное. Около часу ночи девушка–бармен сообщила своему руководителю, что вынуждена уйти домой, так как ее рабочая смена закончилась два часа назад. Однако мужчина продолжил распивать спиртное и стал угрожать работнице убийством и размахивать перед ней казачьей шашкой. В материалах дела шашка фигурирует как "декоративное и сувенирное изделие, сходное по внешнему строению с холодным и метательным оружием". Ранее полиция сообщала, что бармен поверила угрозам начальника и нажала "тревожную кнопку", его задержали. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ - "Угроза убийством". Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



