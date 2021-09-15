



«Коробку» второго дома в составе ЖК «Ахтуба Сити Парк» в Волжском достроят до конца 2021 года. Возведение проблемной многоэтажки возобновлено в мае 2021 года после вступившего в силу соответствующего решения суда, сообщили в администрации Волгоградской области.

Заселения во второй долгострой «Ахтубы Сити Парк» ожидают 11 семей обманутых дольщиков. Первый проблемный дом этого жилого комплекса закончил другой застройщик еще в 2019 году. За последние семь лет почти 250 семей столкнулись с недобросовестными строительными компаниями. При содействии властей более 40 человек получили компенсации за недостроенные квартиры в домах на улицах Дружбы и Карбышева. Еще 200 семей все же смогли обрести долгожданное жилье.

Всего в Волгоградской области с 2014 года решены проблемы 8357 обманутых дольщиков – сданы 90 проблемных домов и одна секция. В 2021 году квартиры получат еще 1836 семей. В ближайшие два года власти региона намерены восстановить права всех, кто вложился в долевое строительство и до сих пор не смог дождаться своего жилья.