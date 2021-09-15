Общество 15.09.2021 10:41
0
15.09.2021 10:41
«Коробку» второго дома в составе ЖК «Ахтуба Сити Парк» в Волжском достроят до конца 2021 года. Возведение проблемной многоэтажки возобновлено в мае 2021 года после вступившего в силу соответствующего решения суда, сообщили в администрации Волгоградской области.
Заселения во второй долгострой «Ахтубы Сити Парк» ожидают 11 семей обманутых дольщиков. Первый проблемный дом этого жилого комплекса закончил другой застройщик еще в 2019 году. За последние семь лет почти 250 семей столкнулись с недобросовестными строительными компаниями. При содействии властей более 40 человек получили компенсации за недостроенные квартиры в домах на улицах Дружбы и Карбышева. Еще 200 семей все же смогли обрести долгожданное жилье.
Всего в Волгоградской области с 2014 года решены проблемы 8357 обманутых дольщиков – сданы 90 проблемных домов и одна секция. В 2021 году квартиры получат еще 1836 семей. В ближайшие два года власти региона намерены восстановить права всех, кто вложился в долевое строительство и до сих пор не смог дождаться своего жилья.
Реклама
Малыш из Волгограда встал на ножки после самого дорогого укола в мире15.09.2021 18:01
Общество 15.09.2021 18:01
Водоканал Волжского переходит на «зеленую» энергетику15.09.2021 17:38
Общество 15.09.2021 17:38
Волгоградским выпускникам творческих колледжей могут дать отсрочку от армии при поступлении в вуз15.09.2021 16:23
Общество 15.09.2021 16:23
В Волгоградской области температура понизится до нуля15.09.2021 15:58
Общество 15.09.2021 15:58
Внутриквартальные дороги в Волжском отремонтируют по пилотной программе15.09.2021 15:50
Общество 15.09.2021 15:50
Богослужение в Александро-Невском соборе Волгограда начнется за день до открытия15.09.2021 15:07
Общество 15.09.2021 15:07
Жителей элитного поселка в Волгограде всполошили спасатели в противогазах15.09.2021 15:00
Общество 15.09.2021 15:00
Железнодорожный переезд в Иловлинском районе Волгоградской области будет закрыт на ремонт с 16 по 21 сентября15.09.2021 14:08
Общество 15.09.2021 14:08
В городе с червивой водой в Волгоградской области сорвали сроки по реконструкции водовода15.09.2021 12:26
Общество 15.09.2021 12:26
«Волгоградэнергосбыт»: как сэкономить на оплате электроэнергии время и деньги15.09.2021 10:34
Общество 15.09.2021 10:34
Больницу Фишера в Волжском отремонтируют полностью в 2023 году15.09.2021 10:25
Общество 15.09.2021 10:25
Автосервис на территории бывшей психбольницы превратил жизнь волгоградцев в дурдом14.09.2021 19:59
Общество 14.09.2021 19:59
Огромную сцену устанавливают перед собором Александра Невского в Волгограде14.09.2021 19:07
Общество 14.09.2021 19:07
Волгоградские общественники бьются за музей-заповедник «Сталинградская переправа»14.09.2021 17:09
Общество 14.09.2021 17:09
Волгоградская область представила свой туристический потенциал на форуме «Отдых Leisure 2021»14.09.2021 15:09
Общество 14.09.2021 15:09
Реклама