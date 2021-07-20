В Волгоградской облдуме меняют насиженные места

Общество 20.07.2021 11:37
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20.07.2021 11:37
Аппарат Волгоградской областной думы закупает партию новой мебели. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, объявлен электронный аукцион с начальной стоимостью контракта в 653 тысячи рублей. Для нужд депутатов и сотрудников аппарата будут закуплены письменные столы, столы приставные, тумбы офисные, шкафы для одежды и документов, столы для переговоров, стулья. Также среди наименований предметов мебели значатся два мягких кресла для руководителей, обтянутые натуральной кожей коричневого цвета. Напомним, областная дума закупала крупные партии мебели в 2017 и в 2019 годах. Тогда на эти цели выделялись 3,7 и 2,7 миллиона рублей соответственно.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о предстоящем ремонте в кабинетах и туалетах областной думы. Были подведены итоги электронного аукциона, победителем которого стала индивидуальный предприниматель Я.О.Подольская, готовая отремонтировать помещения регпарламента за 3,1 миллиона рублей. Однако в настоящий момент закупка заблокирована Волгоградским УФАС после жалобы одной фирмы, сославшейся на несоответствия законодательству положений технической документации аукциона. Решение по жалобе пока не принято.
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