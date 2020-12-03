



Груз помощи получила Волгоградская областная детская клиническая больница от крупнейшего промышленного предприятия региона — Акционерного общества «КАУСТИК». Представители предприятия доставили большую партию – более 100 коробок — одноразовой посуды, которая необходима для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при обеспечении питанием маленьких пациентов с заболеванием новой коронавирусной инфекцией.

С этим опасным заболеванием ребятам помогают справиться врачи инфекционного стационара клиники. Ежегодно здесь проходят лечение более 8 тысяч детей из Волгограда и районов области.

Персонал инфекционного стационара все это время продолжает работать в условиях интенсивной нагрузки, и поэтому особенно сейчас важна помощь и участие с обеспечением самым необходимым для ежедневной работы.

«Когда есть поддержка, можно справиться с любыми сложностями. Мы сердечно благодарим за такую нужную и своевременную благотворительную помощь руководство компании, которое регулярно поддерживает социально-значимые проекты и организации региона. Известно, что добрые дела дают силу и побуждают к добрым поступкам других», - отмечают сотрудники больницы.



