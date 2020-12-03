Жителям сгоревшего барака в Волгоградской области дадут денег за потерю крова

Общество 03.12.2020 08:31
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03.12.2020 08:31
Жителям сгоревшего многоквартирного деревянного дома в Волгоградской области окажут денежную помощь. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор Волгоградской области издал распоряжение о выделении бюджетных средств из резервного фонда администрации региона на эти цели. Так, на оказание единовременной материальной помощи 12 гражданам будет выделено 120 тысяч рублей (по 10 тысяч на человека). Также на финансовую помощь в связи с полной утратой имущества первой необходимости – еще 1 миллион 200 тысяч рублей (из расчета 100 тысяч рублей на человека).
Напомним, страшный пожар случился 24 сентября, когда в селе Отрадном городского округа Михайловка сгорел барак, в котором располагалось семь квартир. Всего в доме проживали около 30 человек. К счастью, всех людей удалось спасти. Однако люди остались без крова над головой.
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