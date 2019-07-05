



Следователи просят откликнуться всех, кто знает мужчину, чье тело нашли сегодня в Волге у стадиона “Волгоград Арена”. Как рассказал ИА “Высота 102” заместитель руководителя СО по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области Владимир Суров, известно, что утонувшему около 40-50 лет. Волосы темные короткие. Был одет в черную футболку и темные шорты. На левой стороне груди есть татуировка-надпись размером с указательный палец. Прочесть ее пока не удалось.

Всем, у кого есть сведения о погибшем, просят сообщить их правоохранителям по телефонам: 33-89-66, 33-86-94, 89375678429 или 02.