Общество

Следователи просят опознать найденного около "Волгоград Арены" утопленника (ФОТОШОК)

Общество 05.07.2019 15:16
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05.07.2019 15:16


Следователи просят откликнуться всех, кто знает мужчину, чье тело нашли сегодня в Волге у стадиона “Волгоград Арена”. Как рассказал ИА “Высота 102”  заместитель руководителя СО по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области Владимир Суров, известно, что утонувшему около 40-50 лет.  Волосы темные короткие. Был одет в черную футболку и темные шорты. На левой стороне груди есть  татуировка-надпись размером с указательный палец. Прочесть ее пока не удалось. 
Всем, у кого есть сведения о погибшем, просят сообщить их правоохранителям  по телефонам:  33-89-66, 33-86-94, 89375678429 или 02.
Напомним, утром утонувшего увидел в воде приезжий из Челябинска. Мужчина  гулял по набережной и решил подойти ближе к парапету, чтобы сделать фотографию. В воде он увидел тело  и сообщил об этом правоохранителям.

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