Общество 05.07.2019 15:16
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05.07.2019 15:16
Следователи просят откликнуться всех, кто знает мужчину, чье тело нашли сегодня в Волге у стадиона “Волгоград Арена”. Как рассказал ИА “Высота 102” заместитель руководителя СО по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области Владимир Суров, известно, что утонувшему около 40-50 лет. Волосы темные короткие. Был одет в черную футболку и темные шорты. На левой стороне груди есть татуировка-надпись размером с указательный палец. Прочесть ее пока не удалось.
Всем, у кого есть сведения о погибшем, просят сообщить их правоохранителям по телефонам: 33-89-66, 33-86-94, 89375678429 или 02.
Напомним, утром утонувшего увидел в воде приезжий из Челябинска. Мужчина гулял по набережной и решил подойти ближе к парапету, чтобы сделать фотографию. В воде он увидел тело и сообщил об этом правоохранителям.
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