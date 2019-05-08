От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 11:04
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08.05.2019 11:04
Официальная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню прошла сегодня на Аллее Героев в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», по традиции отдать почести защитникам Отечества, павшим в Великой Отечественной войне, пришли ветераны, представители исполнительной и законодательной власти, руководители силовых структур и общественных организаций.
Торжественное мероприятие прошло в сопровождении военного оркестра и солдат роты почетного караула. Сценарий церемонии, которая всегда проходит перед 9 мая, остается неизменным уже долгие годы. В братской могиле, над которой в Волгограде горит Вечный огонь, похоронено более 100 воинов 62-й и 64-й армий, погибших при защите Сталинграда.
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