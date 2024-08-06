В августе в Волгограде родилось рекордное количество детей

Общество 06.08.2024 08:10
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06.08.2024 08:10
Своеобразный рекорд установлен в Волгоградском перинатальном центре №2. Как сообщили V102.RU в медучреждении, за неделю августа здесь появились на свет 127 малышей – 67 мальчиков и 60 девочек. Среди новорожденных есть и две двойни.
При этом обычно в перинатальном центре недельный максимум количества новорожденных не превышает 100 младенцев.
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