Общество

Ученый оценил влияние двух мощных вспышек на Солнце. Что ждет метеозависимых?

Общество 06.08.2024 07:24
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06.08.2024 07:24


На Солнце накануне зафиксированы две мощные вспышки класса Х после череды средних взрывов, сообщает V102.RU со ссылкой на заявление руководителя лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергея Богачева РИА Новости.

По словам ученого, оптическими средствами были отмечены два взрыва. Первый — на западном (правом) крае солнечного диска, то есть в активных центрах, уходящих от Земли на обратную сторону звезды. А вот второй произошел на восточном (левом) крае, где располагаются активные центры, которые, наоборот, движутся к Земле.

Эксперт отметил, что эти вспышки не смогут всерьез повлиять на магнитосферу нашей планеты, так как после них не выявлены выбросы плазмы в космос, а области, где произошли взрывы, слишком удалены от направления в сторону Земли. Тем не менее, восточные области (место второй вспышки) сейчас движутся к линии Солнце — Земля. 

К среде, как уточнил Богачев, они достигнут положения, откуда Земля может быть задета сначала облакам плазмы, а примерно с пятницы-субботы еще и быстрыми частицами. 

Напомним, по данным портала Gismeteo, 5 августа жителей Волгоградской области ждала небольшая геомагнитная буря силой пять баллов. Сегодня прогнозируются небольшие геомагнитные возмущения силой три балла из девяти возможных. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

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