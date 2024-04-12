Для болельщиков «Ротора» назначили допэлектричку Волгоград-Волжский

Болельщиков из Волжского довезет домой дополнительная электричка, назначенная после матча «Ротора» и «Чайки». Как рассказали V102.RU в клубе, электропоезд №6437/6438 отправится с остановочной платформы Мамаев курган в 19:41 ч. В Волжский он прибудет в 20:24 ч.
Волгоградцы смогут воспользоваться также двумя поездами: от ст. Шпалопропитка (14:32) до о.п. Мамаев Курган (15:31)
от о.п. Тракторная пасс. (15:17) до о.п. Мамаев Курган (15:33).
Матч сине-голубых с «Чайкой» состоится 14 апреля в 17:00ч. на Волгоград Арене.
Фото сайта Приволжской железной дороги