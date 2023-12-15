Расследования

Ведомые инкогнито безработные из Подмосковья получили срок под Волгоградом

Расследования 15.12.2023 11:26
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15.12.2023 11:26


Урюпинский городской суд Волгоградской области признал виновными двух безработных из Чехова Московской области в совершении аферы с «липовыми» ДТП, сообщает V102.RU. Действиями криминального тандема руководил неизвестный через мессенджер. 

— По результатам рассмотрения уголовного дела, гражданин Армении Г. и гражданка РФ Р. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3 ст.159 ч. 4 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года каждому, — пояснили информагентству в пресс-службе горсуда. — Подсудимые признали свою вину и раскаялись, а также в полном объеме возместили причиненный потерпевшим ущерб и моральный вред. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован. 

Согласно картотеке Урюпинского горсуда, по делу проходили Гагик Григорян и Виктория Резепкина. Согласно материалам дела, в ноябре 2022 года злоумышленники завладели деньгами жителей Урюпинска в размере, превышающем миллион рублей. Пара выезжала к потерпевшим домой, которым на телефон ранее звонили неизвестные с историей о том, что якобы их родственники совершили ДТП и теперь, чтобы избежать тюрьмы, требуется денежная компенсация. 

После того, как криминальный дуэт получал от доверчивых урюпинцев деньги, они тут же переводили их на счет неустановленного лица. О возможности легкого заработка 22-летняя Резепкина узнала из объявления, которое увидела на улице. 

Будущий «работодатель» сообщил, что девушка будет работать курьером и собирать деньги по адресам, которые она получит посредством мессенджера. Молодой москвичке заявили, что «работать» предстоит в другом городе. Она рассказала об этом 46-летнему Григоряну, предложив ему отправиться в Урюпинск вместе с ней.

Кто отправлял им сообщения с адресами и руководил их действиями — подсудимые не знали. Не удалось это установить и правоохранительным органам. Расследование в отношении «работодателя» выделено в отдельное производство.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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